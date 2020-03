Rocío Flores, ravie de reconnaître qu’elle a manqué le soutien d’Ana María dans «Survivientes»

Jeudi 12 mars, «Survivors» a atteint son quatrième gala de l’édition, au cours duquel les candidats ont pu revivre des moments de leur coexistence dans la palapa. L’un d’eux a joué Rocío Flores et Ana María Aldón, qui ont consacré des mots d’affection à travers le dieu Ferre, étant donné que les deux candidats étaient sur des plages différentes et ils n’étaient pas autorisés à se parler. Images dans lesquelles les deux survivants étaient excités pendant le live, surtout avant la possibilité qu’Aldón ait été banni de la réalité.

Rocío Flores et Ana María Aldón, lors de leur visite à la palapa au Gala 4 de «Survivientes 2020»

“Je veux que vous disiez à Rocío que si je n’ai pas vécu tous les moments, j’aurais aimé qu’elle me demande de l’aide et si je ne l’ai pas fait, je veux m’excuser”, A demandé Aldón à Ferre, après quoi il a ajouté que “je n’ai à aucun moment voulu participer à son concours ou jouer un rôle qui ne m’appartient pas”. “Dites-lui de ne s’inquiéter de rien”, a répondu Flores devant une Ana Maria excitée. Les deux candidats ont fusionné dans une étreinte silencieuse pour éviter d’enfreindre les règles, après quoi Rocío a dit “ne pleure plus, mon cœur se brise, ne t’inquiète pas et je ne veux pas que tu partes.”

Ce moment a ravivé l’émotion chez les deux candidats, en direct, dans la palapa, où Ana María pouvait à peine contenir ses larmes. “Je sais que tout le monde sera très fier du concours Rocío”, a déclaré les survivants, lorsque Jorge Javier Vázquez a voulu savoir pourquoi il était excité. “Vous remettez en question votre comportement avec Rocío?”, a déclaré le présentateur, en raison de l’éloignement qu’Aldón avait pris concernant les conflits qui ont éclaté autour de Flores. “Non, j’étais clair que chacun allait faire son concours. Je ne viens pas ici en tant que belle-mère ou quoi que ce soit. Je lui ai dit: “Si vous avez besoin de moi, me voici” “, a répondu Ana María, après quoi elle a rappelé que” j’ai essayé de faire la médiation “.

“Sa décision est très respectable”

“Vous a-t-il échoué?”, ​​A demandé Jorge Javier à Rocío, qui a répondu par un “non” clair et retentissant. “Peut-être, d’après ce que je suis, si elle s’était vue dans ces situations, j’aurais sauté. J’ai toujours dit que sa décision était très respectable”Déclara Flores, après quoi Vázquez lui demanda s’il n’avait pas “plus de soutien” d’Aldón. “Je ne sais pas quoi vous dire”, a reconnu le candidat, qui a juste hoché la tête, excité, lorsque le présentateur a changé la question pour voir si “vous l’avez manqué”.

“À plusieurs reprises. Mais je ne veux pas non plus qu’elle pense que je veux qu’elle me défende”, a déclaré Rocío, retrouvant la voix, avant d’insister sur le fait que “je respecte pleinement sa décision”. “Je dois sûrement apprendre d’elle. J’essaie de me mettre à sa place, et peut-être aurais-je eu ce besoin”, a admis Ana María, qui a rappelé que “les choses se sont passées quand je n’étais pas là”. “Dans ma vie, je n’aime pas les ennuis, je préfère être plus neutre”, a ajouté la survivante, qui a souligné que “je n’ai pas donné l’importance qu’elle a peut-être accordée” aux conflits. “Si j’ai échoué, je suis vraiment désolé”, a conclu Ana María.

