Rocío Madrid fond en larmes dans son appréciation quand il entend les paroles d’Àngel Llàcer

Après avoir vu les Gemeliers se produire pour la première fois avec leur frère aîné dans “ Ton visage me sonne ”, El Monaguillo devenir un dessin animé pour entrer dans la peau de Son Goku, Belinda Washington fait face au défi d’imiter Rosana avec Elle est le corps actuel et Jorge González arrête de regarder pendant quelques minutes pour incarner la grande Stevie Wonder, Le tour de Rocío Madrid est venu en tant que chanteur de Bravo.

Rocío Madrid et Manel Fuentes dans «Votre visage me sonne»

Comme si elle était sur scène au Grand Théâtre de Luxembourg en 1984, la candidate a commencé à jouer “Lady, lady”, la chanson qui nous représentait cette année-là au Festival Eurovision. Carlos Latre, dès qu’il a fini de chanter, n’a pas pu éviter de faire une énorme ressemblance avec Linda Evans, protagoniste de «Dynasty». Et elle a reconnu qu’elle y avait aussi pensé avant de sortir pour jouer.

Après les rires provoqués par son imitation de mère d’El Fary, les larmes sont venues. Et leur coupable n’est autre que Angel Llàcer. Mais dans le bon sens du terme. Le président a avoué que s’il devait choisir le prototype d’une candidate, il la choisirait: un travailleur, de bonne humeur, qui fait de plus en plus d’efforts. “Vous arrivez toujours à l’essence du personnage“a été la phrase qui a commencé à le briser.

Une demande et un baiser

Rocío Madrid a regardé Manel Fuentes sans laisser Llàcer terminer son appel et a commencé à pleurer d’émotion pour les belles paroles qu’il entendait. Le présentateur a directement demandé au président de télécharger la note dans les performances futures, ce qui mérite plus, et elle s’est approché pour remercier Àngel avec un baiser sur la bouche et des larmes dans les yeux.

.