Rocío Madrid remporte le Gala 9 avec sa performance de Lady Gaga

La huitième édition de «Votre visage me sonne» atteint presque son équateur. Le niveau des performances ne monte que comme la mousse et il est de plus en plus difficile de choisir un seul gagnant par nuit. Vendredi 6 mars, le salon des talents d’Antena 3 a célébré son neuvième gala, et Rocío Madrid a remporté le jury et le public et est devenu le gagnant.

Rocío Madrid dans ‘Votre visage sonne 8’

Rocío a été le dernier à monter sur scène. La semaine dernière, le bouton lui a donné une performance stellaire avec un compagnon: Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Au moment où j’étais assis avec Manel Fuentes Avant d’entrer dans le clone, nous avons découvert l’identité de son compagnon: Álex O’Dogherty. Les deux ont réalisé une performance brillante, dans laquelle Chenoa n’a pas pu arrêter de pleurer.

C’est précisément elle qui a commencé à valoriser et qui s’est levée pour faire un câlin au Rocío Madrid après avoir dit, complètement excitée, que “vous avez très bien fait”. Carlos Latre l’a félicité mais il n’a pas pensé à sa meilleure performance, et Llàcer n’a pas voulu perdre ses habitudes et a mis ses coéquipiers et le public à crier tous ensemble: “Alex doit être dans «Ton visage sonne 9»!“.

Niveau Championnat

Ce fut un gala très régulier, et bien que le score le plus élevé du jury ait été pour Rocío Madrid, le public a décidé que ses douze seraient pour Belinda Washington et sa transformation bestiale. Malgré cela, la présentatrice a indiqué que la gagnante était Rocío et même elle ne le croyait pas. L’actrice s’est levée et, avec Álex O’Dogherty, a été placée à côté de Manel Fuentes pour recevoir le prix.

