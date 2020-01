Rocío Monasterio déchaîne la controverse lors de la publication des données privées d’Arturo Valls sur les réseaux sociaux

La nouvelle a sauté le 22 novembre, lorsque Arturo Valls a exigé Rocío Monasterio, porte-parole de VOX à l’Assemblée de Madrid, pour avoir prétendument exécuté une œuvre sans licence dans un appartement à Madrid en 2005. Le monastère, qui n’a obtenu le titre d’architecte qu’en 2009, a utilisé le sceau falsifié de l’Association des arpenteurs de Madrid, tel que rapporté par l’entité elle-même. Ce n’est pas la seule irrégularité dont il est accusé à ce stade.

Rocío Monasterio et Arturo Valls

Le présentateur de “Now I fall!” dit avoir embauché Monasterio pour convertir un local commercial en maison. Cependant, les procédures nécessaires n’ont pas été formalisées et les travaux n’ont jamais obtenu la licence d’habitabilité à octroyer par la mairie de Madrid.

Maintenant Madrid a déposé une plainte auprès du Procureur pour “crime présumé de mensonge dans un document public”“, car il comprend qu’un tel crime n’aurait pas été prescrit. Pour défendre son innocence et démonter la thèse de la formation menée par Rita Maestre, le représentant de VOX a mis en lumière certains documents dans lesquels, dit-il, Arturo Valls a signé qu’il achetait un Un local industriel et non une maison.

Données privées et délits éventuels

Les internautes se sont vite rendu compte que, malgré le fait d’avoir barré certaines parties des documents, les données privées du présentateur pouvaient toujours être distinguées comme leur numéro d’identification ou leur adresse. Avant le flot de messages, Monasterio a décidé de supprimer cette publication et de la partager à nouveau, cette fois avec toutes les données en sécurité. Selon la politique, Arturo Valls a engagé la société RMA pour réformer un local, mais il était lui-même “responsable de l’obtention des licences pour entreprendre la réforme”.

Ne me dites pas que les progrès d’Arturo Valls s’avèrent qu’il engage la société RMA (dont je suis administrateur) pour réformer un local … et A.Valls est chargé d’obtenir les licences pour entreprendre la réforme. Wow ?? #CasoCalvo pic.twitter.com/TNxfGa9GaX

– Rocio Monasterio (@monasterioR) 17 janvier 2020

