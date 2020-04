Rocío Nahle, sans pouvoir de décision: analyste

Mexico.- Le rôle que le Mexique a joué avant la réunion de l’OPEP plus a révélé que le secrétaire à l’Énergie, Rocío Nahle, n’a pas l’autorité requise pour prendre les décisions que le reste des ministres de l’énergie du monde ont prises si les experts sont d’accord.

Celui-ci, après avoir retardé la réunion virtuelle avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour prendre une décision et confirmer que le Mexique n’a pas accepté la réduction demandée de 400 000 barils par jour, et ce ne serait que 100 000.

Ce refus de participer à un pacte international envoie un message négatif pour sauver le marché mondial du pétrole, a expliqué le directeur du médiateur de l’énergie, Paúl Alejandro Sánchez.

Aujourd’hui, nous avons participé par vidéoconférence de Villahermosa, Tabasco à la 9e réunion ministérielle extraordinaire de l’OPEP et NO OPEC.

La plupart des pays s’efforcent de parvenir à un consensus pour la stabilisation du pétrole.

@GovernmentMX

@OPECSecretariat pic.twitter.com/A9aDQ2ITD4

– Rocío Nahle (@rocionahle) 9 avril 2020

Alors que tous les pays, y compris la Russie et l’Arabie (qui ont maintenu le différend pour plus de production) ont accepté de réduire la production de pétrole dans le monde d’environ 23%, le Mexique a mis des heures à confirmer et a quitté la table.

“Le message sous-jacent est qu’il y a un pacte international où ils iront tous ensemble, et le fait que le Mexique a refusé de réduire la production, signifie que n’importe qui peut partir, même étant un si petit pays, ce qui représente la 2% de la production mondiale », a expliqué Paúl Sánchez.

Selon Paúl Alejandro Sánchez, la position du président López Obrador est de défendre sa promesse gouvernementale, bien qu’il serait très bon de réduire la production, car maintenant, par exemple dans le complexe Cantarell, il en coûte 34 dollars le baril pour l’extraction, et cela pourrait être supprimé. jouer la production et ensuite re-produire.

La stratégie du Mexique, basée sur l’augmentation de la production pétrolière d’ici la fin de l’année, génère un choc économique avec l’aspect politique des négociations menées par les autres pays pétroliers du monde.

Au lendemain des critiques reçues par Rocío Nahle, le président Andrés Manuel López Obrador a accepté que le Mexique diminue sa production de pétrole, de 1,7 à 1,6 million de barils par jour, dans le cadre d’un accord avec les principaux producteurs de pétrole brut.

Cela, après que le président des États-Unis, Donald Trump, a proposé de réduire encore sa production pour compenser ce que le Mexique ne pourrait pas réduire.

