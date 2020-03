Rockstar pourrait annoncer un nouveau jeu très bientôt

Tandis que Rock star continue de rester discret en ce qui concerne l’avenir d’une certaine série de jeux vidéo, les fans, de plus en plus frustrés par le silence radio, poursuivent toutes les avenues disponibles pour le moindre soupçon de ce qui va arriver. Nous faisons bien sûr référence à Grand Theft Auto 6 qui, en dépit de son caractère de rumeur, devrait arriver dans les prochaines années.

Le problème, cependant, est de fixer une date précise dans un délai aussi large et, d’ailleurs, où la suite aura lieu. Un large éventail de possibilités ont été avancées – à la fois comme des théories de fans ne prétendant rien d’autre et des fuites invérifiables – pour ces dernières, avec un certain nombre de sources indépendantes désignant l’Amérique du Sud ou, plus précisément, la Colombie, comme l’une des plus candidats probables. Même des sacs cadeaux distribués aux employés du studio pendant les vacances ont laissé entrevoir un tel résultat, mais encore une fois, tout reste spéculation jusqu’à ce que Rockstar lui-même dise le contraire.

Quant à savoir quand le développeur jugera bon de faire une telle annonce reste à voir, mais le mot sur la vigne pointe maintenant vers une sorte de révélation potentielle plus tard cette semaine. Comme repéré par GTAVINR sur Twitter, deux vidéos privées (c’est-à-dire qu’elles doivent être publiées mais ne sont actuellement pas disponibles au public) ont récemment été ajoutées au Rock star Jeux compte YouTube, bien que leur contenu reste un mystère.

La bande-annonce tant attendue de Grand Theft Auto 6 est une possibilité, tandis que d’autres incluent des clips présentant du nouveau contenu pour GTA Online ou le propre homologue multijoueur de Red Dead Redemption 2. À ce stade, il est impossible de dire quoi que ce soit et sans ETA prévu lorsque l’une ou l’autre vidéo mystère sera mise en ligne, les fans pourraient attendre un certain temps pour la vérité. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de la situation au fur et à mesure qu’elle évolue, alors restez à l’écoute.