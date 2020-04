Rod Wave partage de près – et – le projet personnel “Pray 4 Love”

Quelques jours après la sortie du visuel de son single “The Greatest”, Rod Wave livre son album Pray 4 Love. Le natif de Saint-Pétersbourg, en Floride, a partagé un dossier honnête où il expose ses forces et ses faiblesses. Qu’il parle de questions d’amour, de vie dans la rue ou de démons intérieurs, Rod Wave s’ouvre aux fans sur 14 titres où il revient sur ce qui compte: créer de la musique.

“Avant les albums, et les gens qui parlaient, aimaient et suivaient, je n’avais que la musique”, a déclaré le rappeur à Apple Music. “La musique m’aide à parler [my problems]. Je ne regrette pas d’avoir traversé tout ça, car si ça n’avait pas descendu comme ça, ‘Heart on Ice’ n’aurait même pas été une chanson. Cela aurait été «Wrist on Ice». »Pour la majeure partie de l’album, il vole en solo à part un seul long métrage d’ATR Son Son, alors consultez Pray 4 Love de Rod Wave et dites-nous ce que vous pensez de celui-ci .

Liste des pistes

1. Priez 4 Amour

2. F * ck le monde

3. Voleur dans la nuit

4. Thug Life

5. Je me souviens

6. Rags2Riches ft. ATR Son Son

7. Aucune faiblesse

8. Itinérance

9. Le plus grand

10. Ruban dans le ciel

11. 5% teintes

12. Fille de mes rêves

13. Motivation voyou

14. Nuages ​​sombres

.