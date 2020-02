Roddy Ricch de retour au n ° 1 du Billboard 200

Roddy Ricch est de retour au sommet.



Roddy Ricch est revenu à la première place du classement Billboard 200 albums avec Please Excuse Me For Being Antisocial. Il s’agit de la troisième semaine non consécutive où le maître de cérémonie de Compton a remporté la couronne, gagnant un peu moins de 95 000 unités d’album équivalentes. Le projet a fait ses débuts au n ° 1 en décembre, partant pour deux semaines, avant de retrouver sa splendeur le 18 janvier. La semaine dernière, elle a fait place à la dernière sortie d’Eminem et récupère maintenant le titre. La majorité de ses ventes proviennent de 92 000 unités de streaming.

La dernière artiste à avoir effectué trois visites non consécutives au numéro 1 était Billie Eilish pour elle Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? Cet effort revient également vers le haut cette semaine, plaçant les trois premiers au n ° 3 avec 62 000 unités équivalentes. Elle concède à Roddy et Em’s Music to be Murdered By qui enregistre 89 000 unités d’album équivalentes au cours de sa deuxième semaine. Le saut d’Eilish peut être attribué à une forte performance lors du dernier dimanche des Grammy Awards qui l’a trouvée marquante dans l’histoire en tant que deuxième artiste à avoir remporté les quatre premières catégories en une seule cérémonie: album de l’année, record de l’année, chanson de l’année, et meilleur nouvel artiste.

Ailleurs sur le graphique, nous constatons que Bleeding d’Hollywood de Post Malone conserve la place de n ° 5 avec 54000 unités tandis que les cercles de Mac Miller plongent du n ° 3 au n ° 6 dans sa deuxième semaine avec 56000 unités.

Le KIRK de Dababy suit de près au n ° 7 avec 36 000 unités tandis que le Yo’s Time Served de Monwybagg arrive au n ° 9 avec 31 000 unités. Pour clore les choses, le projet de compilation JACKBOYS revient dans le top 10 avec 30 000 unités.

