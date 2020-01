Roddy Ricch interprète «The Box» sur «Tonight Show»

Après sa première victoire aux Grammy Awards, Roddy Ricch est entré en scène mercredi soir dans “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Portant un maillot n ° 8 des Lakers en l’honneur de Kobe Bryant, le natif de Los Angeles a interprété “The Box”, qui est actuellement n ° 1 sur le Billboard Hot 100. Debout dans une boîte avec des projections, il a effectué le smash frappé de sa carte. en tête du premier album Please Excuse Me for Being Antisocial.

Roddy a remporté son premier Grammy pour la meilleure performance de rap pour «Racks in the Middle» et a également joué dans le cadre d’un hommage à Nipsey Hussle aux Grammys de dimanche. Après la victoire, il a partagé une photo de lui en train d’embrasser une Lauren London souriante.

“L’un des plus grands moments a été de la voir sourire parce que le hussle en a eu un”, a-t-il écrit.

Roddy est actuellement sur son “Antisocial Tour”, qui se termine le 13 février. Il reviendra à “Fallon” vendredi pour interpréter son hit “Ballin” nominé aux Grammy Awards avec la moutarde.

Aime

0