Roddy Ricch parle de “ The Box ”, de Kobe Bryant et de rappeurs préférés de L.A.

Roddy Ricch est en tête des charts et sur la couverture de Billboard.

Fraîchement sorti de son premier Grammy pour la meilleure performance rap pour «Racks in the Middle», sa collaboration avec Nipsey Hussle, le rappeur Compton orne la dernière couverture du magazine, où il discute de son succès et de son parcours.

«Je dis toujours aux gens où j’ai grandi», dit-il à propos de sa ville natale de L.A. «Je me suis endormi pour deux choses: un groupe de mariachis pour une quinceañera ou des coups de feu. Je ne veux jamais y revenir, et je ne veux jamais que les gens autour de moi aient à traverser cela de façon continue. C’est tellement plus gros qu’un trophée. C’est comme «Ouais, on a gagné, mais qu’avons-nous vraiment gagné?» »

“The Box” a passé cinq semaines au n ° 1 du Billboard Hot 100, tandis que son premier album Please Excuse Me for Being Antisocial a dominé le Billboard 200. Ricch est l’artiste n ° 2 le plus joué sur YouTube jusqu’à présent en 2020. Et c’est même avant une vidéo officielle de “The Box”, qui est en route.

Ricch a également rencontré Billboard dans le cadre de son segment “Fishing for Answers”, où il a rendu hommage à feu Kobe Bryant. “Mon souvenir préféré de Kobe Bryant était quand il a marqué 81 points dans le match”, se souvient-il. “Mon grand-père et moi avons regardé ce match ensemble, donc ça a été un moment fou.”

Il a partagé l’inspiration derrière “The Box”, qu’il a enregistré à New York après avoir éliminé huit ou neuf chansons. “J’ai fait la chanson, puis j’ai mis le petit bruit de porte à la fin, une fois la chanson terminée”, a-t-il déclaré. «Ils pensaient que c’était fini, mais je savais que ce n’était pas fait. Donc voilà. Mon inspiration était ma vie, je suppose que vous pourriez dire. “

De plus, il a révélé ses rappeurs actuels préférés de Los Angeles, dont Kendrick Lamar, YG et lui-même.