Roddy Ricch présente la vidéo «Boom Boom Room»

Avant sa performance aux Grammy Awards ce week-end, Roddy Ricch fait un voyage à la «salle Boom Boom» dans la dernière vidéo de son album de palmarès Please Excuse Me for Being Antisocial.

Le clip réalisé par Christian Breslaur suit son voyage dans la «Boom Boom Room» dans les instants qui ont suivi un accident de voiture. Le rappeur Compton est vu émerger de l’épave dans la scène d’ouverture avant de repérer une femme sexy qui le conduit dans la “Boom Boom Room” où il est entouré de femmes exotiques et de fouets. Il attrape une pile d’argent et fait pleuvoir alors que les danseurs travaillent le poteau sous des lumières noires. Mais il se rend vite compte que tout cela n’était qu’un rêve.

Ricch donnera un hommage à Nipsey Hussle aux côtés des YG, Meek Mill, DJ Khaled, John Legend et Kirk Franklin aux Grammys dimanche. Il est nominé pour trois prix, dont celui de la meilleure performance de rap («Racks in the Middle»), de la meilleure chanson de rap («Racks in the Middle») et de la meilleure collaboration rap / chantée («Ballin»).

“Boom Boom Room” est le dernier visuel des débuts de Roddy Please Excuse Me for Being Antisocial, qui est en tête des charts et est actuellement n ° 2 sur le Billboard 200. Son single “The Box” est également devenu son premier n ° 1 sur le Billboard Chaud 100.

