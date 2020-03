Roddy Ricch refuse de céder sa place au sommet du Hot 100

“The Box” de Roddy Ricch connaît sa huitième semaine au n ° 1!



Roddy Ricch commande les palmarès Billboard depuis que nous sommes entrés dans la nouvelle décennie. Non seulement son énorme succès, “The Box”, se situe assez bien au sommet du Hot 100, mais son succès a propulsé à plusieurs reprises son premier album, Please Excuse Me For Being Antisocial, au sommet du Billboard 200. L’album , qui est sorti le 21 décembre, a battu les ventes de la première semaine des autres artistes pendant trois semaines non consécutives.

Bien que PEMFBA n’ait pas encore resserré la place de n ° 1 cette semaine (elle est passée de 4 à 5), “The Box” est toujours la plus grande chanson du pays. Il s’agit de sa huitième semaine non consécutive dans cette position prisée. “The Box” continue de repousser Future et Drake “Life Is Good” et Post Malone “Circles”, qui se trouvent juste en dessous.

“The Box” pourrait conserver un certain pouvoir sur le graphique de la semaine prochaine après avoir finalement obtenu un clip officiel vendredi dernier, mais il se fera en tête-à-tête avec les sorties de certains artistes majeurs. “The Other Side” de la bande originale de Trolls World Tour de SZA et Justin Timberlake est destiné à recevoir des tonnes de radio et à faire des débuts impressionnants. Lady Gaga vient également de sortir “Stupid Love”, le premier single de son prochain album, Chromatica.

Un autre artiste hip hop qui a très bien performé dans les charts cette semaine est Youngboy Never BrokeAgain. Son nouvel album, Still Flexin Still Steppin, a fait ses débuts au n ° 2 (derrière Map Of The Soul: 7) et lui a valu neuf entrées sur le Hot 100.

