Roddy Ricch’s ‘The Box’ Tops Billboard Hot 100

Roddy Ricch possède la chanson et l’album n ° 1 du pays.

Le rappeur Compton arrive en tête du Billboard Hot 100 pour la première fois avec «The Box», qui passe du numéro 3. La chanson a gagné 68,2 millions de streams américains et 11 000 téléchargements dans la semaine se terminant le 9 janvier.

“The Box”, qui est également n ° 1 sur les charts Hot R & B / Hip-Hop Songs et Hot Rap Songs, apparaît sur le premier album de Ricch, Please Excuse Me for Being Antisocial, qui a ouvert au n ° 1 sur le Billboard 200 dernier mois et revient pour une deuxième semaine avec 97 000 unités d’album équivalentes.

Ricch est le premier artiste à remporter le Hot 100 et le Billboard 200 simultanément depuis «Shallow» de Lady Gaga et Bradley Cooper et leur bande originale de A Star Is Born en mars 2019.

De plus, sa collaboration Mustard “Ballin ‘” monte de 12 à 11 sur le Hot 100, tandis que “High Fashion” avec Mustard entre dans le top 40 au n ° 35.

Le single de retour de Justin Bieber, “Yummy”, débute au n ° 2 avec 29,3 millions de streams et 71 000 téléchargements, devenant le 17ème Hot 100 de Bieber. deux singles du top 100 Hot 100 en simultané depuis les «Goodbyes» et «Circles» de Post Malone en septembre.

Malgré la perte de la place de n ° 1, Bieber n’a pas eu de rancune, qui a félicité Ricch pour son premier coup n ° 1. “Merci tout le monde. Tellement reconnaissant. #yummy », a-t-il tweeté. «@RoddyRicch Vous deviez aller faire un banger smh! Haha ur l’homme !! Aimer la chanson!! félicitations pour votre premier # 1 !! Tout le monde va diffuser #thebox. “

Ailleurs dans le top 10, les «Cercles» de Post Malone tombent au n ° 3 après trois semaines non consécutives au n ° 1. «Good as Hell» de Lizzo chute 6-8, «Roxanne» d’Arizona Zervas glisse 5-9, et Selena Gomez «Lose You to Love Me» reste au n ° 10.