Rodrigo Prieto prépare un scénario pour des histoires de famille

Dès son jeune âge, Rodrigo Prieto a voulu faire des films; la photographie et l’éclairage sont les voies qu’il a suivies à cet effet. Le succès, c’est faire ce que vous voulez faire, a-t-il assuré.

Prieto, qui a été directeur de la photographie dans des films de Martin Scorsese, Oliver Stone ou Alejandro González Iñárritu, a assuré: «Quiconque se consacre à l’art est autocritique; parfois je prépare un tableau et j’enlève quelque chose qui m’irrite. Je le fais avec des outils et des techniques de photographie, mais il arrive un moment où vous n’avez pas fini d’éclairer, et il ne reste plus qu’à dire «c’est ce qui pourrait être fait en 15 minutes» ».

Il est rare, a-t-il ajouté, de voir tout ce que j’imaginais ou voulais dans un film. Dans ce travail “il y a des moments de grand bonheur et d’autres quand on pense que” ça n’a pas tiré “. Mais il s’agit de trouver un équilibre pour communiquer visuellement mais émotionnellement à travers le rouleau ».

Prieto a discuté avec Serguei Saldívar via Live Instagram. Il a discuté, en détail, de ses débuts au cinéma; ses études, ses techniques, ses inspirations et son travail sur plusieurs courts et longs métrages, ainsi que sur des publicités.

Il a parlé de son travail à Amores Perros, où, avec González Iñárritu, il a analysé comment donner de la force à l’image pour une bande de sujet sordide. Ils s’accordaient de façon ahurissante, a-t-il dit, avec un livre de Nan Goldin.

À propos d’Oliver Stone, se souvient-il, il aime que tout soit déséquilibré et même chaotique. Dans le cas de The Irish de Martin Scorsese, un film pour lequel il a été nominé aux Oscars, il a déclaré que le défi était de combiner les techniques numériques avec les négatifs de films. L’histoire est sur les souvenirs et la vie passée; pour voir un moment dans la vieillesse et comment regarder la personne. Par conséquent, les effets visuels étaient détaillés et obtenaient ainsi le même aspect cinématographique, at-il expliqué. Prieto a également été considéré par l’Académie des arts et des sciences du cinéma pour des films tels que Silencio et Secreto en la Montaña.

Tempéraments différents

J’ai collaboré, a-t-il souligné, avec des réalisateurs de tempéraments différents et de formes très différentes, mais, en tant que photographes, nous devons comprendre comment chacun fonctionne et les soutenir de toutes les manières: avec des idées créatives, des éclairages, des propositions ou des mouvements de caméra.

Le dernier mot, a-t-il soutenu, vient du réalisateur, car en fin de compte, c’est sa responsabilité de savoir comment et ce qui est dit dans l’histoire et quel est le point de vue dans l’intrigue.

À propos de la situation actuelle de l’industrie dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a arrêté ses activités dans le monde, Prieto a déclaré: la situation est assez incertaine pour nous tous.

Assurément, at-il ajouté, «lorsque cela recommencera, je serai en petits groupes et avec de nombreuses mesures de sécurité.

Logiquement, nous devons être proches les uns des autres. Je ne sais pas ce qui va se passer, je pense même à faire de l’éclairage pour les animations, dans quels films sont réalisés sur un plateau.

Au cours de l’entretien, Prieto, qui réside à Los Angeles, a déclaré qu’il pourrait de nouveau travailler avec Scorsese et préparer un scénario basé sur des histoires de famille.

L’histoire se situerait entre les décennies des années 60 ou 70, dans le contexte de la guerre froide au Mexique et son impact émotionnel sur les dogmes et les pôles opposés de la même famille, en particulier de deux cousins ​​qui ont vécu ces événements tragiques.

