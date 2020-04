Rogue One: une histoire de Star Wars – Retro Review

Disney s’écarte légèrement de la ligne principale de Skywalker pour nous dire comment la Rebel Alliance a pu acquérir les plans de l’étoile de la mort dans «Rogue One: A Star Wars Story». Nous voyons comment Disney gère le fait d’avoir une ardoise presque vierge avec laquelle travailler. La seule partie de ce film qui devait être planifiée était que les rebelles obtenaient les plans de l’étoile de la mort. Le reste du film, Disney avait toute latitude pour faire ce film à sa guise.

Pour mon argent, c’est le meilleur film «Star Wars» depuis que Disney a acheté la marque. Lorsque Disney s’éloigne de la gamme Skywalker / Palpatine, vous pouvez voir l’originalité de l’entreprise transparaître et faire un film à la fois objectivement bon et qui sert toujours les fans. Nous obtenons le retour de Dark Vador, quelque chose qui ne pouvait vraiment pas (et dans le cas d’un autre personnage ne devrait pas se produire) dans la trilogie de la suite. Après le traitement décevant des préquels du meilleur méchant de l’histoire cinématographique, c’est formidable de voir Dark Vador redevenir un véritable méchant et pas un adolescent mécontent et angoissé qui vient de prendre une mauvaise décision. Pendant ce temps, Dark Vador est diabolique et cela rend son personnage plus intrigant.

Cependant, une partie du CGI est un peu source de division. Les images informatiques de Peter Cushing et Carrie Fisher ont été assez bien faites, mais naturellement, elles ont provoqué des contrecoups. Je me souviens avoir regardé ce film dans les salles quelques jours seulement après la mort de Fisher et, même si je pensais que ça avait l’air bien techniquement, j’étais un peu mal à l’aise de le voir. Cela peut être dû à la proximité de la mort de Fisher au moment où j’ai vu ce film. L’image de Cushing était un peu moins troublante pour moi. J’attribue cela au fait que Cushing était parti depuis longtemps plutôt que de mourir la semaine avant de voir le film. Je ne sais pas s’il aurait été préférable de simplement utiliser du maquillage pour faire ressembler un autre acteur à Cushing, mais je pense que cela aurait été plus facilement accepté par le public.

La meilleure décision de tout ce film est le sort de tous les héros. Trop souvent, les cinéastes essaient de faire en sorte que le film se termine bien sans expliquer ce qui se passe plus loin. Si l’un des héros avait survécu, il y aurait eu trop de questions sur la raison pour laquelle nous n’avons jamais revu le personnage dans d’autres épisodes de “Star Wars”. La mort de tous les héros élimine ces questions et met leur sacrifice en perspective alors que le film se transforme en «A New Hope».

Dans l’ensemble, il n’y a rien sur ce film que je n’aimais pas en regardant cette fois. L’intrigue est bien écrite et facile à suivre. Bien que le CGI soit source de division, il était beaucoup plus facile de passer ce temps par rapport à quand j’ai vu ce film dans les salles. C’était vraiment amusant du début à la fin.

Classement: 5 étoiles sur 5

Avez-vous vu “Rogue One: A Star Wars Story?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

