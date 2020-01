Rogue One Writer révèle que l’un des personnages porte le nom de George Lucas

Rogue One: une histoire de Star Wars L’écrivain Gary Whitta a répondu aux questions des fans sur Twitter au cours des derniers jours, ce qui a donné lieu à des informations intéressantes sur le film.

La photo a connu une production troublée célèbre, passant par plusieurs réécritures, de nombreuses nouvelles prises de vue et ayant été retirée au réalisateur d’origine Gareth Edwards. Compte tenu de tout cela, il est étonnant que le produit fini figure parmi les meilleurs de la franchise.

L’une des informations les plus intéressantes qui soit révélée est que Whitta avait l’intention de nommer le personnage de Mads Mikkelsen Galen Erso d’après George Lucas. En réponse à une question d’un fan nommé Galen sur la façon dont il a décidé du nom, Whitta a expliqué que dans son brouillon, il s’appelait Walton. C’est le vrai deuxième prénom de George Lucas. Dans une réécriture ultérieure, cela a été changé pour le nom que nous voyons dans le film, bien que Walton reste le deuxième prénom officiel du personnage. Étant donné que Galen Erso joue un rôle clé dans la formation de l’univers de Star Wars (il a intentionnellement conçu la vulnérabilité qui a permis à Luke Skywalker de détruire l’étoile de la mort), c’est certainement un hommage approprié.

Cliquer pour agrandir

En dehors de cela, Whitta a également laissé tomber d’autres informations intéressantes. En réponse à une question sur la façon dont ils ont décidé de faire entrer Saw Gerrara dans les films, il a expliqué qu’ils voulaient un personnage du colonel Kurtz comme Apocalypse Now et s’est rendu compte qu’il y avait déjà quelqu’un qui ferait l’affaire dans The Clone Wars. Lorsqu’on lui a demandé de quelle séquence il était le plus fier, en attendant, il a dit qu’il était ravi que les scènes de Mustafar dans le château de Vader soient intégrées dans la photo, car il craignait qu’elles ne soient trop chères et / ou coupées pour le temps.

Mais ma réponse préférée dans ce Q&R informel a été quand un fan lui a demandé s’il envisagerait jamais d’écrire une suite à Rogue One. Whitta a expliqué succinctement et soigneusement que cela existe déjà. Ça s’appelle Star Wars.