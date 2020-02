Rojo María Rojo recevra un Golden Ariel

Red Maria

Red sera reconnu pour sa longue carrière lors du prochain gala Ariel, dont la date reste à confirmer.

L’actrice María Rojo et la compositrice Lucía Álvarez seront distinguées avec l’Ariel de Oro, qui rendra hommage à sa longue carrière et à sa contribution au cinéma mexicain, comme annoncé par l’Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma (AMACC), rapporte Notimex .

Rojo s’est démarqué par sa vaste expérience dans l’industrie cinématographique, où il a collaboré avec des réalisateurs tels que Jorge Fons avec qui il a réalisé le célèbre film Red Dawn, en plus de faire des haltères avec le cinéaste récemment décédé Jaime Humberto Hermosillo. Elle a remporté trois prix Ariel dans la catégorie Meilleure actrice pour les films What Matters is Living (1987), Red Dawn (1989) et Shipwreck (1978).

Lucía Álvarez possède un grand nombre de compositions pour le cinéma, collaborant à des films tels que Los Días del Amor (1971) et Maten al Chinto (1989) d’Alberto Isaac; The Empire of Fortune (1985), White Lies (1988), The Woman of the Port (1991), Beginning and End (1993) et The Queen of the Night (1993) par Arturo Ripstein, entre autres.