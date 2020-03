Roku offre des essais gratuits étendus de Showtime, EPIX et plus – .

Roku s’est associé à plus de 20 réseaux pour offrir des essais gratuits étendus pendant que tout le monde est coincé à la maison en attendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Showtime, EPIX, Lifetime, Hallmark et History ne sont que quelques-uns des partenaires de Roku pour cette initiative.

Vous devrez déposer une carte de débit ou de crédit pour vous inscrire à ces essais, alors assurez-vous de les annuler avant la fin si vous ne voulez pas être débité.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Si vous avez été sur Internet au cours des dernières semaines alors que les blocages et les quarantaines et les distanciations sociales deviennent des éléments inextricables de notre vie quotidienne, vous avez probablement vu des listes de services de streaming gratuits ou offrant des essais gratuits pendant le nouveau coronavirus pandémie. Nous en avons publié un ou deux sur ., mais si vous préférez ne pas cliquer sur un tas de liens pour vous inscrire à des tonnes de services disparates, Roku vous a couvert.

La semaine dernière, Roku a annoncé une nouvelle initiative baptisée Home Together, qui vise à aider les près de 100 millions de propriétaires d’appareils Roku à trouver du contenu en streaming gratuit. Roku s’est associé à plus de 20 réseaux premium pour offrir 30 jours de streaming gratuit grâce à des essais prolongés dans l’application The Roku Channel.

Dans The Roku Channel, recherchez la ligne «Home Together» pour bénéficier d’essais gratuits étendus pour les partenaires suivants:

AFFICHER L’HEURE

EPIX

Noggin (essai de 60 jours disponible à partir du 01/04/20)

Club de cinéma à vie

Coffre historique

Smithsonian

Marque

A&E Crime Central

AcornTV

Les grands cours

UMC

UP Foi et famille

FitFusion

GaiamTV

Screambox

Hopster

Crier! Usine

Baeble Music

Choix de MHz

ZooMoo

Grokker

Salut Yah!

Fandor

BFI

Vous devrez fournir un mode de paiement valide pour vous inscrire à l’un des essais gratuits de 30 jours, alors assurez-vous de définir un rappel pour annuler votre abonnement avant d’être facturé. Si vous ne le faites pas, votre abonnement sera automatiquement renouvelé au taux d’abonnement jusqu’à ce qu’il soit annulé, et les abonnements ne sont pas remboursables. Pour annuler un abonnement, accédez à my.roku.com/account et vous verrez un lien sur cette page pour «Gérer vos abonnements».

Assis à la maison tout le week-end après s’être assis à la maison toute la semaine peut être épuisant, mais avec la richesse des divertissements gratuits à notre disposition, au moins, nous ne pouvons pas dire que nous nous ennuyons. De plus, si vous décidez de profiter de l’essai gratuit de Showtime, vous pouvez rattraper Twin Peaks: The Return, qui a été pour moi l’expérience de la télévision la plus fascinante, déroutante et puissante de la dernière décennie. Les deux premières saisons sont également sur Netflix.

Au-delà des essais prolongés répertoriés ci-dessus, Roku répertorie également certaines des chaînes qui ont été déverrouillées pendant la pandémie, telles que Fox News, NBA League Pass et NBC Sports Gold. Pendant ce temps, Fox Now a déverrouillé chaque saison passée de The Masked Singer, et la WWE a déverrouillé une grande partie de sa bibliothèque à la demande.

Source de l’image: Roku

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.