Roland Emmerich propose une mise à jour sur la franchise du jour de l’indépendance

Près d’un an après l’acquisition de Fox par Disney, nous sommes toujours en train de comprendre ce que cela signifie pour une myriade de propriétés les plus prisées du cinéma. En témoigne la dernière mise à jour de Roland Emmerich sur l’avenir de l’ancienne franchise Fox Le jour de l’indépendance.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, le réalisateur a donné une réflexion étonnamment philosophique sur son statut, maintenant que Disney le possède et Fox ne sont plus, en disant:

“Pour Independence Day, il appartient maintenant à Disney, donc je n’ai pas vraiment eu le temps d’explorer cela parce que j’étais vraiment si triste qu’un studio pour lequel j’ai fait deux films disparaisse soudainement. C’est tellement triste. Ce sont les films. L’industrie du cinéma est en constante évolution. »

Emmerich semble presque affligé par le rachat, suffisamment pour qu’il n’ait pas suivi la suite de sa création la plus aimée. Eh bien, plus précisément son film le plus aimé au singulier. Le Jour de l’Indépendance d’origine était un superbe cinéma à succès – pour mon argent le meilleur film 7/10 jamais réalisé. C’est un si bon film 7/10, en fait, qu’il mérite probablement un 8. Regardez-le si vous ne l’avez pas fait (encore une fois, qui n’a pas vu le jour de l’indépendance?).

Mais la suite tardive de 2016, Independence Day: Resurgence pâlit en comparaison; son retour décevant au box-office reflétait sa réception critique puante. C’était des ordures, en d’autres termes. À vrai dire, aucune suite n’allait de façon réaliste récupérer la magie de l’original, qui était une combinaison unique de scripts effrontés et à ce jour une puissance stellaire inégalée. C’était un moment, mais le moment est passé.

Prenez la déclaration de Roland philosophiquement, alors. Si vous vouliez une troisième sortie de sitôt, vous serez déçu d’entendre que le directeur des numéros 1 et 2 n’a pas eu le temps d’appeler ses nouveaux propriétaires. Mais je dirais, étant donné qu’il est peu probable que le premier film soit égal, pourquoi voudriez-vous que d’autres suites médiocres soient cultivées jusqu’à ce que la mémoire du classique soit coulée? Terminator et Alien ont beaucoup appris aux téléspectateurs, mais peu aux producteurs. Ne faites pas la même erreur avec Le jour de l’indépendance chaps.