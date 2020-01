Roméo Santos, femme tatouée en son honneur près de sa zone intime | Instagram

Le chanteur d’origine américaine Romeo Santos a partagé une photo montrant le ventre d’une femme qui a été tatouée en l’honneur du chanteur près de votre espace intime.

Anthony Santos connu internationalement Romeo Santos Il est également connu comme le leader de la bachata.

Ses débuts ont été dans le groupe qu’il a fondé Adventure avant d’appeler “The Tinellers” au milieu des années 90.

A partir de 2011, Roméo décide de débuter une carrière solo, obtenant ainsi un plus grand succès dans ses présentations et laissant libre cours à sa musique.

La star de la bachata, Romeo Santos a généré avec sa tournée, avec 12,6 millions de dollars, tandis que le streaming généré 1,5 million de dollars.

Il est caractéristique que dans les concerts de Romeo Santos monter sur scène à différentes femmes qui assistent à leurs concerts avec plaisir pour pouvoir apprécier leur galanterie, leur musique et surtout les surprises qu’elle fait lorsqu’elle arrive pour les emmener sur scène, il les embrasse à certaines occasions, ce qui fait que ses fans sont à la fois ravis et exaltés.

C’est pourquoi tout fan peut faire pour ses artistes des choses qui seraient considérées comme impossibles comme tatouer le visage, le nom ou la phrase de votre célébrité préférée, cela a été fait par une femme pour Romeo Santos qui a partagé l’image sur son compte Instagram officiel.

Regardez ici la photo de la femme qui a tatoué.

“Je ne demanderais jamais, pas même de faire une suggestion à un fan, de me faire tatouer avec mon nom, mon visage ou une de mes phrases. C’est quelque chose de très personnel et délicat. Quoi qu’il en soit, Je remercie publiquement cette démonstration d’admiration envers moi. “, a écrit Roméo sur son compte Instagram.

“Quelque chose me dit que votre action, et des actions similaires de la part d’autres fans, signifie que ma musique a marqué des vies, y compris la vôtre. Pour avoir pu y arriver, si je me sens satisfait. Merci, et que Dieu vous bénisse, belle ! “, a terminé le chanteur.

