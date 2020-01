Ron Barron Hilton et Tessa Gräfin von Walderdorff veulent Paris Hilton comme marraine

Barron et Tessa Hilton

Le frère de Paris et la mondaine veulent qu’elle baptise le premier enfant du couple qui va naître.

Paris Hilton a déjà perdu le compte du nombre d’enfants dont elle est la marraine, et il semble que cela se répétera bientôt dans sa famille.

Selon OK! son frère Barron Hilton, qui attend son premier enfant avec sa femme, la mondaine et la comtesse Tessa Gräfin von Walderdorff, également connue sous le nom de Tessa Hilton, souhaite que sa sœur soit l’une des marraines qui naissent dans les prochaines semaines.

“Lui et Tessa ne peuvent pas imaginer une personne plus aimante qu’elle est la marraine de leur fils”, a déclaré une source, assurant que le DJ et la femme d’affaires ont déjà rempli des cadeaux coûteux pour le futur nouveau membre de la famille.

Toute la famille est ravie de cette douce attente. Ils ont passé les vacances ensemble et Rick Hilton a partagé une photo de famille sur son Instagram.

C’est en septembre dernier que Barron Hilton a annoncé qu’il serait père pour la première fois. L’héritier des hôtels Hilton et sa femme Tessa accueilleront leur premier enfant au printemps, et un représentant du couple a révélé que ce sera à Saint-Barthélemy, le même lieu où ils se sont rencontrés puis se sont mariés en juin 2018 .