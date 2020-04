Ron et Leslie rattrapent virtuellement dans le clip spécial parcs et loisirs!

Ron et Leslie se rattrapent virtuellement dans le clip spécial Parcs et loisirs!

Un jour d’avance sur le très attendu Spécial parcs et loisirs qui verra la réunion des acteurs originaux dans le but de lever des fonds pour les intervenants de première ligne en cas de pandémie, NBC a débuté une nouvelle lèvre de Leslie Knope et Ron Swanson trouvant un moyen de contourner la quarantaine en rattrapant le chat vidéo virtuel. Le clip peut être visionné dans le lecteur ci-dessous!

Spécial parcs et loisirs verra le retour de tous nos citoyens préférés de Pawnee, Ind., y compris Leslie Knope d’Amy Poehler, Ann Perkins de Rashida Jones, Tom Haverford d’Aziz Ansari, Ron Swanson de Nick Offerman, April Ludgate d’Aubrey Plaza, Andy Dwyer d’Andrey Dwyer de Chris Pratt, Adam Scott’s Ben Wyatt, Chris Traeger de Rob Lowe, Donna Meagle de Retta et Gary «Jerry Larry» Gergich de Jim O’Heir, ainsi que des apparitions d’invités de certaines stars récurrentes.

L’émission spéciale de 30 minutes, filmée dans chacune des maisons des stars, se concentrera sur Leslie alors qu’elle est déterminée à rester en contact avec ses amis à une époque de distanciation sociale tout en cherchant également à collecter des fonds pour le Fonds de réponse COVID-19 de Feeding America, permettre aux banques alimentaires d’obtenir les ressources dont elles ont besoin pour servir les souvenirs les plus vulnérables de la communauté. Les fans peuvent également faire un don à Feeding America au nom de Parcs et loisirs à l’avance en cliquant ici!

“Comme beaucoup d’autres personnes, nous cherchions des moyens d’aider et nous pensions que ramener ces personnages pour une nuit pourrait rapporter de l’argent“, A déclaré le producteur exécutif Michael Schur dans un communiqué. “J’ai envoyé un email plein d’espoir à la distribution et ils m’ont tous répondu dans les 45 minutes. Notre ancienne équipe «Parks and Rec» a rassemblé une tranche supplémentaire de 30 minutes de vie Pawnee (en quarantaine) et nous espérons que tout le monde l’appréciera. Et fait un don!“

State Farm et Subaru of America s’associent également à la télédiffusion et font des dons de contrepartie de 150000 $ et combinés avec NBCUniversal et l’ensemble du groupe de la série, un total de 500000 $ en dons de contrepartie sera effectué jusqu’au 21 mai.

“En des temps aussi incertains, nous ne pouvons penser à personne mieux que Leslie Knope pour unir notre pays avec son enthousiasme et sa compassion débridée», Ont déclaré Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation par script, NBC Entertainment, dans un communiqué. “Un immense merci à Mike Schur et à la distribution de «Parks and Recreation» pour avoir réuni cette merveilleuse offre spéciale et fait sourire tous nos visages tout en amassant des fonds pour une cause aussi valable.“

Parcs et loisirs est une production de Deedle-Dee Productions, Fremulon, 3 Arts Entertainment et Universal Television. Greg Daniels, Michael Schur, Howard Klein, David Miner, Morgan Sackett et Dean Holland servent de producteurs exécutifs pour la série.

Spécial parcs et loisirs est diffusé sur NBC le jeudi 30 avril à 20h30. EST. Les sept premières saisons de la série nominée aux Emmy sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix!

