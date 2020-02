Ron Howard dit qu’il s’est éclaté en solo: une histoire de Star Wars

Star Wars a toujours été une histoire de famille et d’héritages auxquels nous nous consacrons, nous rebellons ou nous construisons chacun. La même chose est vraie du côté de la production, d’autant plus que cette galaxie très loin a été annexée par la Maison de la Souris. Plus particulièrement, la fille de l’actrice de Leia Organa, Carrie Fisher, Billie Lourd, est apparue tout au long de la suite de la trilogie en tant que lieutenant Connix et s’est finalement présentée (avec un peu d’assistance générée par ordinateur) en tant que jeune Leia elle-même dans The Rise of Skywalker après le décès de sa mère. .

Cette tradition s’est également étendue derrière la caméra, puisque le quatrième chapitre de la série en streaming Disney + The Mandalorian, “Sanctuary”, a été réalisé en novembre dernier par Bryce Dallas Howard, co-vedette de Jurassic World. À son tour, elle est la fille aînée du lauréat des Oscars Ron Howard, dont le pedigree performant remonte à son époque en jouant Opie Taylor dans The Andy Griffith Show dans les années 1960. Le patriarche Howard a également obtenu le crédit final pour la réalisation du film de 2018, Solo: une histoire de Star Wars (écrit par Jonathan Kasdan, le fils d’Empire Strikes Back and Return du co-scénariste Jedi Lawrence Kasdan), après avoir succédé aux réalisateurs originaux Phil Lord et Christopher Miller.

S’exprimant avec Steve Weintraub de Collider au Sundance Film Festival de cette année, Ron Howard a révélé que sa fille l’avait accompagné pendant son temps sur Solo, jouant au padawan avec le cinéaste Jedi, pour apprendre les moindres détails de la mise en scène et qu’elle «avait quelques de très bonnes suggestions. »Il a décrit le processus de ramassage de Solo en milieu de production comme« presque une réécriture et une continuation », avoir à réorganiser bon nombre des morceaux que Lord et Miller avaient déjà mis en place tout en construisant de nouveaux matériaux autour d’eux.

Howard, cependant, n’a pas été intimidé par l’engagement, expliquant:

«J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film, et cela m’a rappelé que j’aime vraiment ce genre de narration ludique et l’action, et j’adore la technologie. J’aime plus les acteurs, mais c’est formidable ce que vous pouvez offrir au public. “

Bien sûr, Solo a offert au public un regard sur l’histoire inédite de l’un des personnages les plus adorés de l’univers de Star Wars, mais a été considérablement entravé par son besoin de jeter un acteur différent pour remplir les bottes non remplissables de Harrison Ford, qu’un critique a appelé «un cardinal cinématographique péché.”

La décision a provoqué la fureur de certains des plus fervents fans de la franchise, mais Howard a rappelé les conseils qu’il avait reçus du grand maître galactique lui-même, George Lucas, concernant leur relation avec ces passionnés purs et durs. “C’est pour les fans”, lui a dit Lucas: “Et pourtant, vous devez avoir le courage de les entendre mais raconter l’histoire que vous voulez raconter.”

Solo: une histoire de Star Wars est maintenant disponible sur Blu-ray, DVD et téléchargement numérique, tandis que la première saison de The Mandalorian est en streaming sur Disney +, avec une deuxième saison confirmée pour plus tard cette année.