Ron Howard fait le point sur la prochaine série Willow Disney +

Cette semaine, Ron Howard était au Sundance Film Festival pour promouvoir son nouveau film et a parlé à Colider de la prochaine série de Willow pour la série Disney +.

Il a confirmé que la série en est encore à ses débuts, mais souhaite être impliqué dans le projet.

«Nous développons Willow pour Disney Plus. Et je ne connais pas la mise en scène ou pas, mais Jon Kasdan écrit, il est très passionné, excellent travail. Nous n’avons pas encore de feu vert, mais si ça marche, je voudrai certainement retrousser mes manches et en faire partie, parce que ce serait formidable, de revisiter ce monde. “

Et il a ensuite expliqué comment la durée d’une nouvelle série était décidée:

«… Dans ce monde de ces séries d’événements, ils se tournent vraiment vers les showrunners et les créateurs clés pour leur dire leur vision. C’est l’une des raisons pour lesquelles la télévision est devenue si bonne, c’est qu’ils considèrent vraiment les showrunners comme les auteurs de quelque chose qui les passionne profondément. Et Jon est profondément passionné par Willow, ce qui me titille sans fin. »

Récemment, l’acteur de Willow, Warwick Davis, a parlé de la série qui n’avait pas encore reçu le feu vert, mais espérait que cela se produirait, ce que Ron Howard a également dit de son retour et confirmant que la série serait une suite du film original. :

Warwick Davis va y être et donc oui, je pense qu’il est sûr de dire que c’est des décennies plus tard

Le film original de Willow est disponible en streaming sur Disney + dès maintenant.

