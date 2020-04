Ronaldinho quitte la prison – Siete24

Mexico,- Avec une présence brillante dans le football anglais, avec Wolverhampton, Raúl Jiménez a fait ses débuts en 2011 avec le Club América, puis a fait le saut dans les grandes ligues européennes, avec des arrêts à l’Atlético Madrid en Espagne et Benfica au Portugal.

Accumulez 2616 minutes jouées en Premier League 2019-20 (29 PJ), 13 buts (7 matchs, 3 têtes et 3 pénalités) et 6 passes décisives.

Intractable au second semestre: 92,3% de ses conquêtes de la saison en cours se sont produites en complément (12).

Il est le deuxième joueur avec le plus grand nombre de tirs

Il enregistre 4 buts en 8 PJ en FA Cup en Angleterre et fait partie du XI idéal de la décennie en compétition. De plus, il a 13 PJ et 9 buts dans la saison en cours de l’UEFA Europa League.

Il a été le meilleur buteur de Wolverhampton lors de la saison 2018-19. Lors de sa première expérience en Premier League, il a ajouté 3091 minutes (38 PJ) et marqué 13 buts (8 en jeu, 3 en tête et 2 aux tirs au but).

Il a obtenu 8 titres au niveau du club. Il a été couronné champion de la Liga MX Clausura 2012-13, de la Super Coupe d’Espagne 2014-15, de la Ligue portugaise 2015-16 et 2016-17, de la Coupe de la Ligue portugaise 2015-16 et 2016-17 et de la Super Coupe portugaise 2016-17 et 2017-18.

Il a marqué 2 buts en 2 pyjamas en Ligue des champions de la CONCACAF 2013-14, avec les Eagles of America.

Il a 22 PJ en UEFA Champions League et 4 buts marqués entre ses apparitions avec le Benfica et l’Atlético Madrid. Il a été le meilleur buteur de la Coupe de la Ligue portugaise, en 2015-16 (4).

Avec le Mexique, il accumule 24 buts



Il a été champion de la CONCACAF USA Cup 2015 et de la CONCACAF Gold Cup 2019. Son premier but avec l’équipe nationale a été contre le Canada, dans le groupe A de la CONCACAF Gold Cup 2013 (11 juillet), au CenturyLink Field Stadium (Seattle, USA). ).

Collectez un total de 7 buts en 11 matchs de la Gold Cup de la CONCACAF. Il a disputé les éditions 2013 et 2019. Il a complété 594 minutes lors du dernier concours, où il a contribué 5 buts et 2 passes décisives. De plus, il a été choisi Ballon d’Or du concours, et a intégré le XI idéal à la compétition.

Il a participé aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a disputé 1 match au Brésil 2014 et 2 en Russie 2018. Il était également présent à la Coupe des Confédérations de la FIFA en 2013 et 2017. À son tour, il a été appelé pour la Copa América au Chili 2015 et la Copa América Centenario USA 2016.

Il faisait partie des équipes de jeunes du Mexique. Il a été champion du Festival de la jeunesse de Toulon en 2012 avec l’équipe des moins de 23 ans (5 PJ et 1 but) et vainqueur de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Londres 2012 avec celui sélectionné (5 PJ).

Avec des informations de Data Factory

