Ronaldinho vit dans une luxueuse “prison”

Asunción.- Après avoir payé une caution de 1,6 million de dollars, Ronaldinho et son frère ont pu sortir de prison au Paraguay et ont été logés dans l’un des hôtels de luxe d’Asunción, où ils devront subir une assignation à résidence, après avoir été détenu pour avoir utilisé de faux documents pour entrer dans le pays.

L’ancien footballeur et sa famille séjournent dans les chambres 104 et 105 de l’hôtel Palmaroga, un bâtiment construit depuis plus de 125 ans, bien qu’il ait récemment été rénové.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’hôtel est fermé et seuls les Brésiliens y séjournent.

En occupant tout l’étage, la valeur des chambres est proche de 380 $ par nuit.

L’établissement possède une piscine, une salle de sport et un restaurant, et Ronaldinho aura accès à un terrain de football à cinq.

Voici la nouvelle prison de Dinho, une prison de luxe.

