Rond et ferme! Yanet García vante ses deux grandes filles avec ce

Il ne fait aucun doute que l’étonnante Yanet García est un expert dans la génération d’impact en partageant de telles images époustouflantes sur les réseaux sociaux.

24 février 2020

Yanet García, Elle est l’une des actrices mexicaines les plus populaires à ce jour et, toute cette célébrité a été obtenue en publiant ses images coquines et sensuelles, atteignant dans son compte Instagram personnel et public plus de 13 millions de followers.

Cependant, l’influenceur est un artiste à part entière car en plus d’être un modèle à succès, toute une industrie s’est créée autour de la modélisation de la physique et de l’exercice.

Dans cette image, vous pouvez voir Yanet Faites la promotion de sa routine personnelle dans le gymnase afin que ses abonnés puissent obtenir les mêmes résultats qu’elle a déjà.

L’ancienne fille météo a partagé une vidéo de Beverly Hills, où vous pouvez voir quelques phrases de motivation.

«Il est temps de vous construire. Laissez votre beauté briller de l’intérieur. “

Cette application est disponible pour Android et consiste en un plan “adapté” qui vous permet de savoir quelle routine d’exercice vous devez faire en fonction des besoins de chaque personne.

.