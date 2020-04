Ronda Rousey continue de critiquer la WWE avec une nouvelle publication sur Instagram

Ronda Rousey a poursuivi sa critique de la WWE dans un nouveau post Instagram, samedi.



L’ancienne combattante du MMA Ronda Rousey a doublé ses critiques de la WWE, samedi, avec une nouvelle publication sur Instagram.

“Quiconque est indigné par le fait que j’appelle la lutte professionnelle” de faux combats pour le plaisir “n’a jamais été dans un VRAI combat”, commence-t-elle.

“Alors que vous êtes tous sur la pointe des pieds, écrasant les énormes ego doux de certains lutteurs professionnels – personne ne pense à tous les VRAIS combattants que vous insultez en prétendant que la lutte professionnelle est en quelque sorte au même niveau de réalisme”, a déclaré Rousey. “Oui, je comprends, lutter 300 jours par an pendant des années est incroyablement dur pour le corps et une profession difficile – mais savez-vous ce qui se passerait si vous participiez à 300 combats RÉELS en un an? Vous seriez mort.” “‘

Ces commentaires viennent après que Rousey ait récemment appelé la WWE et ses “putains de fans ingrats”. Sur le podcast Wild Ride avec Steve-O, elle a dit: “Donc, c’est comme … pourquoi je fais ça si je ne suis pas en mesure de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille? Mais, au lieu de dépenser mon du temps et de mon énergie sur un tas de putains de fans ingrats qui ne m’apprécient même pas? “

Alexa Bliss et Lana de la WWE l’ont appelée sur Twitter pour les commentaires.

