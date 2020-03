Rosa Benito accuse ‘Survivors’ de la rupture de son mariage avec Amador Mohedano

Amador Mohedano a visité l’émission «Saturday Deluxe» après quatre ans sans comparaître à la télévision pour discuter de sa relation avec sa nièce, Rocío Carrasco. Il en a profité pour faire comprendre que Rosa Benito est toujours la femme de sa vie et que son sourire continue de le fasciner après plusieurs années d’écart. Après ces déclarations, Rosa Benito a voulu clarifier dans «Il est déjà midi» les raisons pour lesquelles elle n’est pas revenue avec son ex-partenaire.

Rosa Benito dans «Il est déjà midi»

L’ancien concurrent de «Survivors» a admis que beaucoup de choses se sont passées entre eux et ont eu une vie heureuse ensemble. Elle a précisé que pour elle, Mohedano sera toujours “le seul homme de sa vie”, ce qu’elle n’a jamais caché ces dernières années malgré sa séparation: “Je l’aime beaucoup et je l’aimerai toujours. Je porte toujours des alliances parce qu’elles font partie de mon histoire”, a-t-il dit en montrant les anneaux à la caméra.

Cependant, l’ex-belle-soeur de Rocío Jurado a précisé que lorsqu’elle est allée chez ‘Survivors’, c’était le moment où son mariage a échoué en raison des rumeurs qui ont surgi: “Ce qui a été dit à propos de Montalvo était un mensonge et, un jour aujourd’hui, je ne suis pas connu comme un couple. ” Après plusieurs années, le collaborateur ne voit pas de bonne option pour reprendre la relation malgré l’amour qu’ils ont: “Nous ne serions pas heureux parce que nous nous reprocherions”, a reconnu le collaborateur de «Il est déjà midi».

“Je n’aurais jamais mis une autre personne dans ma maison et dans mon lit”

«Cela me ferait savoir qu’il a rencontré d’autres femmes alors qu’il n’était pas avec moi parce que je n’ai été avec personne. Je n’aurais jamais mis une autre personne dans ma maison et dans mon lit, et il l’a fait“, précise le vainqueur de la réalité de la survie, niant définitivement les rumeurs de réconciliation qui ont émergé ces jours-ci.

