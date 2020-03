Rosa María Mateo continue de diriger RTVE pour “responsabilité” et confirme son départ après le concours

La seule administratrice provisoire de RTVE, Rosa María Mateo, a comparu le mardi 10 mars devant la commission mixte de contrôle parlementaire de RTVE. Il le fait pour la première fois depuis la suspension des tribunaux. et des élections auront lieu le 4 mars 2019. Malgré cela, il a indiqué qu’à ce moment-ci, il avait répondu par écrit aux 700 questions qui lui étaient posées. A cette occasion, le journaliste a répondu en personne aux questions et demandes des porte-parole des groupes; Parmi lesquels se distinguait: quand quitterez-vous votre poste à la tête de la société.

Rosa María Mateo, dans une image de fichier

En effet, elle-même a “fortement” demandé au Parlement de ne pas retarder le renouvellement du conseil d’administration, processus paralysé depuis la même date où il n’y a pas d’apparition, celui de l’annonce de l’avancement des élections. “Le problème est le vôtre. Ce n’est pas à moi. Ne me le jette pas au visage“, Mateo a répondu aux critiques du PP et des citoyens, qui lui ont reproché de rester au pouvoir.”Je ne suis pas attaché à la chaiseJe le jure. Ni avec de la colle ni avec quoi que ce soit », ironise le journaliste, qui a été très clair en désignant les« coupables »de rester à la présidence: les mêmes qui ont paralysé le concours public.

Mateo, qui a mis son poste à la disposition de Pedro Sánchez après la formation du gouvernement, a avoué que le même cadre lui a demandé de rester dedans jusqu’à l’élection du nouveau Conseil. “Jusqu’à ce que cela soit résolu, Mesdames et Messieurs, par responsabilité, je ne prends pas mon sac à main et je rentre chez moi … car cela me semble un abandon du travail intolérable, du jamais vu”, a répondu le seul administrateur provisoire.

Sa responsabilité est donc pour RTVE, la maison à laquelle il est lié depuis plus de 30 ans, dans laquelle il a commencé sa carrière et dans laquelle il a l’intention de la terminer, car il a clairement indiqué qu’après avoir adopté la directive entreprise, vous prévoyez de reprendre votre retraite: “Je vais aller tranquillement chez moi. Je suis venu ici pour faire, à un certain moment, une faveur pour combler un vide qui était vide“J’ai craqué.” Quand je partirai d’ici, je retournerai à la retraite, là où j’étais. “

Demandes personnelles et mini-plaidoyer

Le seul administrateur provisoire a également voulu profiter de l’occasion pour faire une demande, un budget pour 2020 qui permet à la Société de faire face à toutes les activités prévues. Dans cette ligne, Mateo a voulu mettre en évidence le “énorme effort“que votre administration a fait pour contenir les dépenses et a critiqué la décision qui avait été prise à l’époque de se passer de publicité au sein de RTVE. “Je ne comprendrai jamais”, a-t-il dit.

En tant qu’allégation de défense devant les accusations de PP et des citoyens d’avoir subi une chute des audiences, le journaliste a préféré évoquer la crédibilité. “Nous ne sommes pas des leaders d’audience, c’est un fait irréfutable, mais nous avons retrouvé le leadership de la crédibilité et du pluralisme dans les événements d’information pertinents, “a justifié l’administrateur de RTVE”, qui s’est terminé par un bilan positif de son administration: “Je suis ravi du travail que je fais et je n’ai pas hâte de sortir debout”.

