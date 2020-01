Rosa María Mateo laisse son poste d’administrateur unique de RTVE à la disposition de Pedro Sánchez

Rosa María Mateo a mis à la disposition du gouvernement son poste de seule administratrice provisoire de RTVE à la suite d’une conversation avec le président Pedro Sánchez. La journaliste ouvre la voie qu’elle a annoncée en février dernier, lorsqu’elle a déclaré que il quitterait son poste lors de nouvelles élections et un gouvernement sera formé, ce qui a été reporté avec la tenue des deuxièmes élections en novembre. Cependant, à mesure qu’El Mundo avance, la démission n’aurait pas eu lieu.

Rosa María Mateo, dans une image de fichier

La nouvelle a sauté après que le TVE News Council a envoyé une déclaration exhortant les pouvoirs exécutif et législatif à reprendre le processus d’élection d’un nouveau conseil d’administration, organe de contrôle qui a disparu depuis l’entrée du PSOE au gouvernement après la motion de censure de Mariano Rajoy, et un nouveau président de la Corporation.

Le caractère provisoire de la directive et la cessation de l’appel d’offres public pour le renouvellement du Conseil ont été l’une des principales plaintes des travailleurs de RTVE, qui indiquent le “instabilité” et les “conséquences graves“qui découlent de cette situation dans leur travail quotidien. En effet, l’équipe d’experts qui a évalué les candidats à la présidence de l’entité publique a demandé en décembre, en écrivant au Congrès des députés, de réactiver le processus, ce qui conduit paralysé un an.

Deux discours séparés par le temps

Pendant ce temps, du gouvernement, on parle peu de l’organisme public. Dans la première tentative d’investiture de Sanchez, après les élections du 28A, a appelé à une réforme pour changer la façon dont le Conseil RTVE est élu. Autrement dit, le Congrès et le Sénat élisent 10 noms sur les 20 présentés par le comité d’experts, six la chambre basse et quatre la chambre haute. Dans ce cas, cette liste était dirigée par Alicia Gómez Montano, malheureusement, il est décédé en janvier.

Cependant, lors de ces élections du 10N, peu ou rien n’a été dit sur le public. Dans son interview sur ‘News 2’, Pedro Sánchez a déclaré qu’ils parleraient à tous les groupes parlementaires afin que le processus électoral du Conseil puisse être réactivé, mais rien sur les réformes n’est mentionné, quelque chose qui lui manque lors de sa première adhésion au gouvernement, la mesure la plus rapide qu’il a convenue avec Podemos a été la réforme de la Corporation, qui a mis Mateo en tête.

.