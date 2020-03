Rosalía et Jbalvin forment-ils un bon couple? Regardez la photo qui illumine les réseaux

Rosalía et Jbalvin forment un beau couple? Bon, on n’y avait pas pensé jusqu’à présent, avec cette photo qui éclaire tous les réseaux et qui montre apparemment qu’entre ces deux il y a un coeur.

29 mars 2020

Ou du moins c’est ce que pensent ses followers sur les réseaux sociaux, qui prétendent qu’entre La Rosalía et Jbalvin Il existe une connexion qui va un peu au-delà de la simple collaboration professionnelle.

Après leur collaboration fructueuse il y a quelque temps, qui a amené avec elle la grande chanson “With Height”, si célèbre que même l’ancien président Barack Obama l’écoute, nous en voulons toujours plus.

Et c’est juste en les voyant sur scène, on se rend compte que la chimie entre eux se respire, se sent et se laisse voir … Y a-t-il autre chose?

“Ils forment un joli couple mais laisse tomber que ce beiby est à moi haha” ou “Uyyyy ce câlin ressemble à autre chose”, sont quelques-uns des commentaires des utilisateurs d’Instagram qui se sont lancés pour spéculer sur eux.

