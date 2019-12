Rosalia poursuivra sa conquête du monde en 2020 | AP

En 2019, Rosalia est passée d'une sensation espagnole à une artiste consacrée non seulement sur le marché latin, mais dans l'Anglo. L'interprète de tubes comme "Badly" et "With height" a clôturé l'année avec une nomination historique aux Grammy du meilleur nouvel artiste _ l'une des quatre catégories principales _ chantant principalement dans sa langue maternelle.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

"C'est une grande fierté d'être le premier artiste nominé dans cette catégorie à faire de la musique en espagnol", a déclaré le chanteur de 26 ans dans un communiqué. «Merci d'avoir donné de l'amour à ma musique. Ces nominations sont une bénédiction et me motivent à continuer d'essayer de faire les meilleures chansons en y mettant mon cœur. »

(embarqué) https://www.youtube.com/watch?v=p7bfOZek9t4 (/ embarqué)







Elle a également été nominée pour le meilleur album de rock latin, de musique urbaine ou alternative pour "El mal querer", qui, quelques jours plus tôt, avait mérité trois Latin Grammy, y compris l'album de l'année. C'était la première fois en plus d'une décennie qu'une soliste féminine avait le plus grand honneur. Le précédent était Shakira, pour «Oral Fixation Vol. 1», en 2006.

Vous pourriez également être intéressé: Chayanne le nouveau Père Noël, pourrait réaliser vos souhaits de Noël

Plusieurs musiciens d'origine latine ou hispanique ont été nominés et ont même remporté le Grammy du meilleur nouvel artiste, y compris Vikki Carr, José Feliciano, Sheila E, Jon Secada, Christina Aguilera et Los Lonely Boys. Mais Rosalia est la première à remporter la nomination pour ce gramophone convoité pour un album entièrement en espagnol.

"Réussir en espagnol ne se traduit nullement en reconnaissance dans le courant dominant", a déclaré Leila Cobo, vice-présidente et directrice du contenu latin pour Billboard, se référant à la façon inhabituelle de voir des noms latins nominés dans les catégories générales non latines. "En d'autres termes, la notion de musique comme langage universel est une thèse qui a encore un long chemin à parcourir."

Lire aussi: Ari Boroboy d'OV7 demande protection après un présumé mandat d'arrêt

Après s'être imposée en 2018 dans le Latin Grammy à des stars de la musique urbaine comme J Balvin et Daddy Yankee, emmenant le gramophone à la meilleure fusion / interprétation urbaine pour "Malamente" en plus de la meilleure chanson alternative, Rosalia a continué à résonner fortement en 2019 dans le Monde mondial de la musique.

Aux États-Unis uniquement, il est apparu aux festivals de Coachella et de Lollapalooza, s'est produit aux MTV Awards for Music Videos (où il a remporté l'honneur de la meilleure vidéo latine pour «With height» avec J Balvin et El Guincho), et est apparu dans les couvertures de Billboard et du magazine New York Times.

Il a également reçu des éloges de la part d'autres médias spécialisés.

"Mal El mal querer’ de Rosalía, une fusion impressionnante de flamenco traditionnel et de production électronique hypermoderne … a résonné comme une vague sismique dans les mondes anglo-hispanophones ", a déclaré le magazine Rolling Stone. "La prémisse est audacieuse – et la fusion est parfaite."

"La manière futuriste dont Rosalía se concentre sur le flamenco a donné naissance à l'un des arrangements les plus audacieux et les performances vocales les plus éblouissantes de la musique pop d'aujourd'hui", a déclaré Entertainment Weekly.

Cette année, Rosalia était sur les cartes avec des thèmes qui incluent également "Yo x ti, tu x yo" avec Ozuna, "Aute Cuture" et "Milionària".

Et non seulement s'est démarqué en tant que chanteur. Rosalia est apparue dans le film acclamé de Pedro Almodóvar "Pain and Glory", jouant "A tu vera" avec Penelope Cruz dans une belle courte scène. Et a également collaboré en Espagne avec Ana Torroja, co-écrit le thème "Llama" pour l'ex-chanteur emblématique de Mecano.

Rosalía, qui a fait ses débuts en 2017 avec l'album "Los Angeles", travaille actuellement sur son troisième album studio. Une collaboration avec une autre jeune star de la musique, l'Américaine Billie Eilish, est également attendue l'année prochaine. Et bien sûr son aide aux Grammy.

Le gala de remise des prix, dans sa 62e édition, sera diffusé en direct le 26 janvier depuis le Staples Center de Los Angeles.