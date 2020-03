Rosalia sort son nouveau single Dolerme montrant son côté le plus romantique | Instagram

La célèbre chanteuse et compositrice espagnole Rosalía a surpris tous ses disciples avec la première de son nouveau single “Blessé“montrant en lui son côté romantique ainsi que promettant de rendre la quarantaine plus supportable.

Rosalía a partagé sur ses réseaux sociaux le lancement de sa nouvelle chanson avec un message très émouvant pour tous ceux mis en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans votre compte officiel Twitter partagé une image d’un capture d’écran du message qu’il avait pour tous ses disciples.

Beaucoup d’entre nous sont en quarantaine et beaucoup d’entre nous quittent notre peau en dehors de la maison. Je suis en quarantaine et j’ai un peu perdu la notion du temps car j’ai décidé que je n’allais pas trop y penser et que j’allais plutôt mettre mon énergie et mon cœur à faire quelque chose pour les autres, à ma façon », a commencé la chanteuse à écrire.

Dans cette chanson, nous pouvons voir Rosalía avec quelque chose de très différent de ce qu’elle a fait auparavant car la musique est plus acoustique être une lettre de reproche y casser.

Je sais que ce que je fais en tant qu’artiste peut sembler inutilisable, pour certains, ce le sera. Mais pour moi, faire de la musique, c’est de la santé mentale », ajoute-t-il dans son message.

Cette première pris par surprise à ses millions d’adeptes, car il n’avait fait aucune annonce à son sujet.

Cette pièce est produit du même chanteur avec El Guincho et Frank Duke.

Il y porte son record de aigus à la limite comme jamais auparavant, et un soupçon de rancune et de mélancolie.

Cette chanson est apparemment composé de votre chambre et parler d’un amour qui a surgi dans le passé, étant un cadeau pour le monde entier en cette période de quarantaine.

