Rosamund Pike est Marie Curie dans la bande annonce Radioactive

Un nouveau trailer nous a pris par surprise, c’est l’avancée du film Radioactif, qui suit la carrière et la vie de Marie Curie et ses brillantes découvertes dans le domaine des sciences. Le film met en vedette Rosamund Pike (Die Another Day, Pride & Prejudice, Gone Girl, The Informer) et réalisé par Marjane Satrapi, auteur du roman graphique de Persépolis et de son adaptation au cinéma.

Le film qui raconte les obsessions et l’engagement de Curie dans un domaine dominé par les hommes est produit par Amazon et suivra de près la première personne à remporter deux prix Nobel (physique et chimie), ainsi que son chemin obstiné vers devenir la première femme à occuper le poste de professeur à l’Université de Paris.

Rosamund Pike est rejoint par Anya Taylor-Joy (Split, Glass), Aneurin Barnard (Dunkerque), Sam Riley (Maléfique) et Jonathan Aris (Rogue One: A Star Wars Story).

Radioactif sortira en 2020.

