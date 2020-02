Rosamund Pike se transforme en Marie Curie – / Film

StudioCanal a publié la première bande-annonce de Radioactif, et il n’est malheureusement pas réglé sur la chanson d’Imagine Dragons. Il a cependant un casting all-star dirigé par Rosamund Pike, qui incarne Marie Curie, la brillante scientifique dont les recherches révolutionnaires sur la radioactivité ont changé le monde – pas nécessairement pour le mieux. Auteur et réalisateur de Persepolis Marjane Satrapi anime l’histoire vraie de Marie Curie et sa quête de reconnaissance. Regardez la bande-annonce de Radioactive ci-dessous.

Remorque radioactive

Rosamund Pike enfile une mauvaise perruque et des vêtements douillets pour incarner Marie Curie, l’esprit brillant dont la découverte de deux nouveaux éléments et des recherches pionnières en radioactivité ont ouvert la voie à un nouveau monde. Mais ce nouveau monde n’accepte toujours pas tout à fait ses contributions, et elle n’obtient pas la reconnaissance qu’elle mérite – jusqu’à ce que ses découvertes scientifiques ouvrent la voie à la guerre et à la maladie.

Pike a longtemps été mal desservie par Hollywood, et j’attends toujours qu’elle devienne la grande star de cinéma qu’elle mérite d’être. Elle cherche à donner une performance phénoménale dans Radioactive, qui ressemble plutôt à un biopic typique, bien que l’implication de Satrapi puisse apporter quelque chose de nouveau au film. Satrapi réalise le scénario de Jack Thorne (Harry Potter et l’enfant maudit), basé sur un roman graphique de Lauren Redniss. La radioactivité est également une vedette Sam Riley et Anya Taylor-Joy.

Voici le synopsis de Radioactive:

Des années 1870 à l’ère moderne, RADIOACTIVE est un voyage à travers les héritages durables de Marie Curie (Rosamund Pike) – ses relations passionnées, ses percées scientifiques et les conséquences qui ont suivi pour elle et pour le monde. Après avoir rencontré son collègue scientifique Pierre Curie (Sam Riley), le couple se marie et change à jamais le visage de la science par sa découverte de la radioactivité. Le génie des découvertes révolutionnaires des Curies et le prix Nobel qui en résulte propulse le couple dévoué sous les projecteurs internationaux. Du réalisateur nominé aux Oscars Marjane Satrapi, vient une représentation audacieuse et visionnaire des effets transformateurs et des retombées du travail de Curie et de la façon dont cela a façonné les moments déterminants du 20e siècle.

Radioactive ouvre ses portes au Royaume-Uni le 20 mars 2020. Il n’a actuellement pas de date de sortie aux États-Unis.

