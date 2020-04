Rosario Dawson brise le silence en jouant Ahsoka Tano dans le Mandalorian

Il y a quelques semaines, la nouvelle a annoncé qu’Ashoka Tano ferait ses débuts en direct dans la deuxième saison de Disney Plus. Le Mandalorien et qu’elle sera jouée par Rosario Dawson. Les fans de Star Wars ont perdu la raison de l’annonce, mais bien que cela ait été largement rapporté, il est important de noter que Lucasfilm n’a pas encore confirmé officiellement le casting. Dawson n’a pas non plus commenté l’histoire. Du moins, jusqu’à maintenant.

Dans une nouvelle interview avec Variety, l’actrice de Luke Cage a été interrogée sur les rapports de son voyage dans cette galaxie très loin pour représenter Ahsoka. Comme vous vous en doutez, l’actrice a pris soin de ne rien dire dans un sens ou dans l’autre, mais elle a clairement indiqué que c’est un rêve de longue date de rejoindre l’univers de Star Wars.

«Les deux univers, Star Trek et Star Wars», explique Dawson. “Je monte dans ces deux-là, je vous dis, mec, c’est tout. Je vais juste prendre ma retraite. Et puis je peux simplement me concentrer sur l’école et me présenter aux élections. Ce serait tout. “

Lorsqu’elle est pressée d’obtenir un peu plus d’informations, la star a souligné que tout ce qu’elle pouvait dire, c’est que chaque fois qu’elle obtiendrait un concert de Star Wars, elle serait sur la lune.

“Ce n’est pas encore une confirmation mais quand cela arrivera, je serai très heureux. Je suis très heureux que cela soit confirmé à un moment donné. “

Dawson a également ajouté que si elle réussissait à obtenir le rôle d’Ahsoka, ce serait “un million et un pour cent à cause des fans”, grâce à eux qui font campagne pour qu’elle joue le personnage en live-action pendant des années. Par exemple, grâce au fan art – dont vous pouvez voir un exemple dans la galerie ci-dessus.

Comme tout le reste, la production Le Mandalorien la saison 2 est en attente, nous devrons donc peut-être attendre la reprise du tournage et que Dawson soit sur le plateau pour recevoir une confirmation à 100%. Mais rassurez-vous, tous les signes indiquent qu’Ahsoka sera bientôt en action.