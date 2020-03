Rosario Dawson incarnera Ahsoka Tano dans The Mandalorian

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars, Ahsoka Tano, qui était un padawan d’Anakin Skywalker dans Star Wars: The Clone Wars, reviendra à la vie réelle dans la deuxième saison de The Mandalorian et ce sera l’actrice Rosario Dawson qui lui donnera la vie.

C’est l’un des retours les plus demandés par les amoureux de la saga créée par George Lucas depuis que The Clone Wars a été annulé de manière inattendue au point culminant de l’histoire.

Bien que Ahsoka soit très puissante, rappelons-nous qu’elle n’est pas une Jedi car elle a rejeté la nomination et était une sorte de Ronin de bien. À la fin de Star Wars: Rebels, on verra que Ahsoka, avec Sabine Wren, a survécu au-delà des événements de Return of the Jedi.

En 2017, un fan a tweeté Rosario Dawson et lui a demandé d’apparaître dans un film Star Wars en tant que Ahsoka, et l’actrice a répondu: “Ummmm … oui, s’il vous plait?! #AhsokaLives ”. Maintenant, cela est sur le point de se réaliser.

Dave Filoni, co-créateur d’Ahsoka sous forme animée, est écrivain, producteur et réalisateur de The Mandalorian. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur en direct réalisant plusieurs épisodes de la première saison, et nous avons vu il y a quelques semaines que Dave Filoni était revenu en tant que réalisateur pour la deuxième saison.

