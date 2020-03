Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano dans la deuxième saison

L’équipe de casting de ‘The Mandalorian’ n’a pas eu à se casser la tête pour choisir l’actrice qui jouera Ahsoka Tano dans la deuxième saison. Comment pourrait-il en être autrement, Rosario Dawson, qui depuis des années a réaffirmé son intérêt à être la chair et les os du Padawan d’Anakin Skywalker, a mené à bien sa campagne et ce sera l’une des grandes revendications de la deuxième saison de la fiction Disney + originale, qui débarquera sur la plateforme en octobre.

Ahsoka dans «Rebels» et Rosario Dawson dans «Briarpatch»

Comme Slash Film a avancé et Variety confirmé, Ahsoka sera vu dans les nouvelles aventures du Mandalorien, entreprenant sa première apparition en action réelle après avoir été l’un des piliers de l’univers animé en tant que protagoniste de «The Clone Wars» et star invitée de «Rebels». L’implication de l’ancêtre du personnage Dave Filoni dans “ The Mandalorian ” sera la clé pour façonner une version d’Ahsoka qui satisfera les fans, qui ont suivi ses exploits du champ de bataille jusqu’aux incursions rebelles contre l’Empire.

Pour le moment, les informations sur cette deuxième saison sont rares. Son tournage s’est terminé début mars, Filoni se répétant en tant que réalisateur. À cette occasion, cette tâche sera partagée avec Jon Favreau, créateur de la fiction, et Carl Weathers, l’acteur qui joue Greef Carga. Le nom du reste des cinéastes est un mystère, mais la première saison a eu le travail louable de Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Taika Waititi et Bryce Dallas Howard, il faut donc espérer que cette barre haute ne soit pas abaissée.

Peu à peu

Après sa première ouverte sur Cuatro, qui a attiré près de deux millions de téléspectateurs en prime time le 20 mars, «The Mandalorian» achève son arrivée en Espagne via Disney +. Cependant, Lorsque la plate-forme sera disponible dans notre pays le 24 mars, nous ne pourrons voir que les deux premiers épisodes de fiction galactique, se déroulant entre le sixième et le septième épisode de la saga cinématographique. Les six chapitres restants seront publiés chaque semaine, vous devrez donc être patient pendant que nous nous prélassons dans la tendresse de Baby Yoda et les silences, qui disent tout, du Mandalorien.

