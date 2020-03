Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano dans la saison 2 de Mandalorian

La campagne pour mettre Ahsoka Tano en action a atteint son paroxysme ces derniers mois. Après que l’héroïne de The Clone Wars a reçu un caméo vocal dans Star Wars: The Rise of Skywalker, avec la comédienne Ashley Eckstein dans le rôle, les fans ont furieusement commencé à lui demander de se voir attribuer une part plus substantielle dans une future Star Wars en direct film ou émission de télévision. Et maintenant, il semble que Lucasfilm ait écouté leurs cris, car Ahsoka va en effet passer à l’action en direct, et ce ne sera nul autre que Rosario Dawson qui lui donnera vie.

D’abord fait ses débuts dans Star Wars: The Clone Wars en tant que Padawan d’Anakin Skywalker, le jeune Jedi est rapidement devenu un grand favori des fans et a continué à apparaître dans Star Wars: Rebels et aussi un roman intitulé Star Wars: Ahsoka. Sans parler du caméo vocal susmentionné dans Rise of Skywalker. Mais maintenant, elle sera vue en action réelle et selon / Film, elle apparaîtra dans la saison 2 de Le Mandalorien – dont We Got This Covered vous a dit qu’il se passerait il y a des mois.

Cliquer pour agrandir

Aucun mot encore sur la façon dont elle prendra en compte les choses ou la taille de son rôle, mais c’est évidemment une nouvelle extrêmement excitante. Et bien que Dawson ait en effet été le choix le plus populaire pour incarner le personnage parmi les fans, un autre nom que nous entendions pour le rôle était Brie Larson. En effet, l’actrice du capitaine Marvel aurait été le favori à un moment donné. Tendre la main à nos sources plus tôt dans la journée, cependant, on nous dit qu’elle a finalement transmis le rôle et donc, c’est maintenant à Dawson.

Dans tous les cas, Ahsoka est sans aucun doute l’un des personnages les plus convaincants de Star Wars et il faut certainement raconter plus de son histoire. Dawson est un choix fantastique d’actrice pour la jouer aussi et nous ne pouvons qu’espérer que son apparition dans Le Mandalorien mène à de futurs rôles de films / émissions de télévision sur la route.