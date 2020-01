Rosario Dawson jouera dans l’adaptation de ‘DMZ’ de HBO Max

Ava DuVernay Il a trouvé le protagoniste de son prochain projet pour HBO Max, la future plateforme de streaming de WarnerMedia. Le réalisateur de “Selma” et “Voici comment ils nous voient” travaille sur l’adaptation de “DMZ”, la bande dessinée dystopique Vertó de Brian Wood et Riccardo Burchielli, et Il a choisi Rosario Dawson pour le rôle principal.

Rosario Dawson

«DMZ» est développé en un avenir proche aux États-Unis brisé par une deuxième guerre civile. L’île de Manhattan, qui reste la seule zone démilitarisée, sépare le côté des forces des États-Unis d’Amérique et des États indépendants sécessionnistes d’Amérique.

Dawson jouera Alma, un féroce médecin qui sauve des vies tout en cherchant désespérément son fils perdu. Combattez les gangs, les milices, les démagogues et les seigneurs de la guerre qui contrôlent désormais l’île sans loi, et cela devient la source improbable de ce que tout le monde a perdu: l’espoir.

Roberto Patiño (‘Westworld’) est en charge de l’adaptation de la bande dessinée et agira en tant que showrunner pilote, qui dirigera et produira DuVernay.

Horaire chargé

Bientôt, nous verrons Dawson dans «Briarpatch», la nouvelle série d’anthologie de Sam Esmail (‘Mr. Robot’) que USA Network sortira le 6 février. La semaine dernière, il a créé la série animée «C’est Pony» et son prochain projet de film sera “The Water Man”, le premier film de David Oyelowo. Ses récents crédits incluent également “Zombieland: Kill and Finish”, le film de Netflix “Someone Extraordinary” et la série Marvel de Netflix “Luke Cage”, “Iron Fist” et “The Defenders”.

