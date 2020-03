Rosario Dawson pourrait être Ahsoka Tano dans la nouvelle saison de ‘The Mandalorian’

Il semble que les fans de Star Wars ne peuvent pas se passer d’excitation avec beaucoup de nouvelles sur l’univers élargi que Disney a avec la saga George Lucas.. Après le dernier film, The Rise of Skywalker – qui a fini par diviser les fans de cette histoire -, pour beaucoup ce qui a sauvé la franchise a été la première sur la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse de The Mandalorian, Eh bien, en plus de Baby Yoda, il nous a montré que toutes ces sous-intrigues pouvaient être explorées avec succès.

D’autre part, cela a également excité les fans cloués avec Star Wars (comme diraient nos oncles) la première de la dernière saison de The Clone WarsVous pouvez, après un bon moment, clôturer complètement l’histoire qui se situe entre les épisodes II et III, en plein milieu de la guerre entre la République et les séparatistes. De cette série Ahsoka Tano est peut-être l’un des personnages les plus attachants, L’apprenti d’Anakin Skywalker, et apparemment, il ne restera pas dans la série parce que les créateurs veulent l’emmener directement dans les aventures mettant en vedette Pedro Pascal.

Selon Variety, Disney a déjà confirmé que l’actrice Rosario Dawson –Qui nous nous souvenons de films comme Sin City, Men in Black II et récemment dans Zombieland: Double Trap– serait en charge de donner vie aux rebelles Jedi dans The Mandalorian. Ce serait la première fois que nous voyons une version d’action en direct de Ahsoka Tano depuis qu’elle a été introduite dans la série animée The Clone Wars.

Jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup de détails sur la deuxième saison de la série Star Wars, la seule chose connue jusqu’à présent est qu’elle continuera où elle s’était arrêtée, avec le Mandalorien parcourant l’univers à la recherche de la planète du bien-aimé Baby Yoda, pour être exact, l’histoire se concentrera juste avant la naissance du Premier Ordre. Il sera intéressant de voir comment l’apprenti de la force choisie s’inscrit dans ces nouvelles aventures.

En plus de The Mandalorian, Disney a quelques autres productions inspirées de Star Wars, comme la série solo d’Obi-Wan Kenobi avec lui-même Ewan McGregorOu celle de Cassian Andor avec notre compatriote Diego Luna. Reste maintenant (comme dirait le Prince de Song) attendez un peu plus pour avoir un premier aperçu de Rosario Dawson en tant que Ahsoka Tano.