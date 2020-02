Rosario Dawson “sort” mais n’a “jamais eu de relation dans cet espace”

Rosario Dawson et Corey Booker sont heureusement amoureux, et dans une récente interview, l’actrice a dissipé les rumeurs sur sa sexualité. Sorte de.



Il semble y avoir des cloches de mariage à l’avenir pour Rosario Dawson et Cory Booker. L’actrice et son petit ami sénateur ont été très francs au sujet de leur romance naissante, surtout quand il avait son chapeau dans le ring pour devenir le candidat démocrate à la prochaine élection présidentielle de novembre. Après la sortie de Booker de la course, Rosario a discuté avec Bustle de sa relation avec Booker ainsi que des politiques qu’elle défend. Au cours de l’entretien, la journaliste a évoqué le soutien continu de Dawson à la communauté LGBTQIA +, faisant référence à un post Instagram en 2018 lorsqu’elle a écrit: “Joyeux mois de fierté! Envoyer de l’amour à mes amis lgbtq +.”

Frazer Harrison / Personnel / .

Le public pensait que c’était la façon de Rosario de “sortir”, mais l’actrice a dit que ce n’était pas son intention. «Les gens n’arrêtaient pas de dire que je [came out]… je ne l’ai pas fait », dit-elle. «Je veux dire, ce n’est pas inexact, mais je ne suis jamais sorti. Je veux dire, je suppose que je le suis maintenant. ” Elle change ensuite les choses pour dire qu’elle ne se sent pas comme si elle devrait être incluse parce que, “Je n’ai jamais eu de relation dans cet espace, donc ça ne m’a jamais semblé être un appel authentique à moi.”

Maintenant, bien qu’il y ait eu quelques rapports indiquant qu’elle est sortie bisexuelle, Rosario n’a pas dit cela lors de son entretien. Cory Booker a son cœur pour l’instant et nous sommes sûrs que c’est sa principale préoccupation. Découvrez son article 2018 ci-dessous.

.