Roscoe Born Dead à 69 ans: vedette dans «One Life to Live» Santa Barbara »

Roscoe Born, qui a donné vie à de nombreux personnages mémorables à travers une carrière de télévision de plusieurs décennies s’étalant sur des émissions telles que Santa Barbara et One Life to Live, est décédée à 69 ans.

“C’est avec le cœur lourd que je partage les nouvelles du décès de Roscoe Born”, a partagé l’amie et partenaire d’affaires Deanna Lynne sur la page Facebook de Born Roscoe Songs. «Il était un acteur et auteur-compositeur incroyablement talentueux. Beaucoup de ceux qui le connaissaient savent à quel point il était dévoué aux causes sociales et politiques. Il nous manquera pour toujours. »

Après avoir débuté sa carrière d’acteur avec des spots invités sur des séries telles que Joe Forrester, The Rockford Files et The Incredible Hulk, Born a joué le journaliste Mark Bailey sur le ABC primetime sudser Paper Dolls.

De là, il a plongé dans une longue série de rôles télévisés de jour, dont Joe Novak de Ryan’s Hope, Robert Barr de Santa Barbara et Quinn Armitage (pour lequel il a obtenu un clin d’œil aux Emmy Daytime en 1990), All My Children’s Jim Thomasen, Nick Rivers de The City, Passions ‘Warden, The Young and the Restless’ Tom Fisher et, enfin et surtout, le super infâme de One Life to Life, Mitch Laurence.

Une cause de décès n’a pas encore été révélée.

La co-star OLTL de Born, Melissa Archer, était parmi celles qui se souviennent de l’acteur:

Je ne peux pas dire à quel point je suis incroyablement navré d’entendre le décès de Roscoe Born. Il était un partenaire incroyable avec lequel travailler et un maître dans son métier. Je peux dire sans aucun doute que certains de mes travaux préférés sur Oltl étaient avec Roscoe. Il nous manquera beaucoup. 💔

– Melissa Archer (@_MelissaArcher) 6 mars 2020