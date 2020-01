Rose Byrne jouera dans la comédie dramatique ‘Physical’ sur Apple TV +

Apple nous prépare un voyage dans les années 80 avec ‘Physical’, une comédie dramatique créée par Annie Weisman qui il aura comme toile de fond la mode de l’aérobic. Le projet, annoncé il y a quelques semaines et sur le point de recevoir le feu vert du service de streaming géant de Cupertino, a signé Rose Byrne pour jouer son protagoniste.

Rose byrne

L’Australien, qui reviendra à la télévision avec un rôle régulier après son passage ‘Dommages et intérêts’incarnera une ménagère du sud de la Californie torturée en silence du mal à aller de l’avant, il trouve une voie vers une puissance très peu conventionnelle dans le monde de l’aérobic.

Weisman, qui sera en charge de l’écriture du scénario et fera office de showrunner de fiction, récemment a développé la série ‘Almost Family’ FOX, basé sur le drame australien «Sisters». Ses crédits incluent également «Desperate Women», «The Path», «The Bold Type», «About a Boy» et «Suburgatory».

Retour à la télévision

Byrne, qui est devenu célèbre grâce au drame juridique FX et à la co-vedette du public Glenn CloseIl a principalement développé sa carrière dans le cinéma, avec des films tels que “Bridesmaids”, “Spy”, “There you stay” et est apparu dans plusieurs épisodes de la franchise de films “X-Men”.

En revanche, dans quelques mois, nous le verrons dans «Mme Amérique » FX, la mini-série de neuf épisodes très attendue avec Cate Blanchett, qui se déroulera dans les années 70 et qui suivra l’activiste conservatrice Phyllis Schlafly et le Byrne jouera le journaliste et écrivain Gloria Steinem.

