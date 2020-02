Rose Byrne se prépare à un spectacle d’aérobic des années 80 pour AppleTV + – / Film

Au cours de la dernière décennie, je suis devenu convaincu que Rose Byrne est l’un des talents les plus sous-estimés de sa génération. Mais elle pourrait être sur le point de recevoir l’attention qu’elle mérite, car le joueur de soutien fréquent est sur le point de se mettre sous les projecteurs dans le rôle principal d’une nouvelle émission AppleTV + appelée Physique, qui se déroule dans le monde de l’aérobic des années 1980. Repérez Olivia Newton-John et lisez la suite pour en savoir plus.

Selon Variety, la star de Neighbors and Bridesmaids devrait jouer le rôle principal dans la dramatique AppleTV + Physical, décrite comme suit:

«La série se déroule dans une communauté balnéaire du sud de la Californie des années 1980. Il suit une femme (Byrne) qui se débat dans sa vie en tant que femme au foyer tranquillement torturée qui trouve un chemin non conventionnel vers le pouvoir grâce à une source improbable: le monde de l’aérobic. »

Avec le cadre des années 80 et la prémisse de «découverte de soi grâce à une manière non conventionnelle de travailler», je ne peux pas m’empêcher de me rappeler Glow de Netflix. Cette série, qui mettait en vedette Alison Brie, s’est rapidement transformée en une pièce d’ensemble similaire à Orange is the New Black, présentant des personnages majeurs et les complétant au point où beaucoup d’entre eux étaient plus intéressants que le rôle principal de la série officielle. Byrne a toujours travaillé à merveille dans des ensembles, que ce soit avec les dames de demoiselles d’honneur, les mutants de X-Men: First Class, ou l’approche «famille contre frats et sororités» des films des voisins, donc je ne serais pas surpris si ce spectacle utilise comme cheval de Troie pour passer en contrebande dans une histoire sur un ensemble d’aérobic mémorable qui lui est propre.

Physique, qui n’a pas encore de commande officielle sur le plan technique, mais qui est sur le point d’en recevoir une, est l’idée originale de Annie Weisman (Desperate Housewives, Suburgatory, About a Boy, The Path), qui sera écrivain, producteur exécutif et showrunner. Alex Cunningham est également à bord en tant que producteur exécutif, tout comme Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios. Tomorrow Studios, qui produit les adaptations animées en direct de Netflix de One Piece et Cowboy Bebop, produit cette série pour AppleTV +.

Byrne a remporté deux nominations aux Emmy Awards pour son travail sur la série FX Damages à l’époque, et elle sera bientôt vue dans la série FX sur Hulu Mme America, dans laquelle elle incarne l’icône féministe Gloria Steinem.

