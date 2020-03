Rose McIver jouera dans “Ghosts”, un pilote de CBS Haunted House Comedy

HISTOIRES CONNEXES

Rose McIver n’a pas encore fini de traiter avec les morts-vivants: la star d’iZombie a signé pour jouer un rôle principal dans le pilote de comédie CBS Ghosts, selon The Hollywood Reporter.

McIver jouera le journaliste indépendant Sam, qui emménage dans une belle maison de campagne avec son mari, le sous-chef Ryan, pour découvrir que la maison est toujours habitée par bon nombre de ses anciens résidents décédés. “Grand auditeur et bonne personne, Sam s’efforce d’aider les fantômes même s’ils la rendent un peu folle avec leur demande constante d’attention”, selon la description officielle.

Basé sur la série BBC du même nom, Ghosts sera écrit par les scribes de New Girl Joe Port et Joe Wiseman. Brandon Scott Jones, un ancien de Good Place, sera l’un des fantômes, un milicien bien intentionné mais pompeux décédé à la fin des années 1700 de la dysenterie.

Originaire de la Nouvelle-Zélande, McIver est surtout connu pour avoir joué le rôle de médecin légiste mort-vivant Liv sur The CW’s iZombie, qui a clôturé une saison de cinq saisons l’été dernier. Ses autres crédits TV incluent Once Upon a Time (où elle a joué Tinker Bell) et Masters of Sex.

Pour suivre tous les pilotes 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting de McIver.

