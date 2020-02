‘Rose Plays Julie’ traque les parents biologiques et découvre les secrets supprimés [First Look]

Bloody a un premier aperçu du thriller de vengeance Rose joue Julie, dans lequel Ann Skelly (Vikings, Death and Nightingales) joue une vingtaine de mois à Rose, «Qui découvre plus qu’elle n’a négocié quand elle traque ses parents biologiques. Trouver sa mère réticente à avoir quelque chose à voir avec elle n’est que le début pour Rose alors qu’elle découvre des secrets dévastateurs et longtemps supprimés.

En vedette également Orla Brady (The Foreigner, Into the Badlands) et Aidan Gillen (Game of Thrones, Peaky Blinders, Bohemian Rhapsody) d’un duo d’écrivains / réalisateurs en plein essor Christine Molloy & Joe Lawlor.

Hyde Park International présentera aux acheteurs du monde entier à l’EFM de Berlin, rapporte ScreenDaily qui ajoute que New Wave Films a acquis tous les droits britanniques et irlandais sur le film et sortira au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Eclipse Pictures en mai.

La coproduction Irlande / Royaume-Uni a été présentée en première au BFI London Film Festival l’année dernière et est produite par Samson Films (Once, Grabbers) de David Collins et Desperate Optimists de Molloy et Lawlor.