Rosie O’Donnell éclaire Elisabeth Hasselbeck sur le retour de ‘The View’

Elisabeth Hasselbeck est retournée à The View pour donner son point de vue sur les derniers «Hot Topics». La co-animatrice conservatrice a rejoint le panel qui comprenait ses anciens co-animateurs Whoopi Goldberg et Joy Behar, ainsi que Sunny Hostin et Meghan McCain. Il n’a pas fallu longtemps à Hasselbeck pour susciter une petite controverse et affronter les dames. De nombreuses réactions ont été postées sur Twitter mais Rosie O’Donnell s’est démarquée du peloton.

Elisabeth Hasselbeck et Rosie O’Donnell | Bruce Glikas / FilmMagic

Est-ce que Rosie O’Donnell et Elisabeth Hasselbeck sont amies?

Lorsque Meredith Viera a quitté la série en tant que modératrice après neuf saisons, O’Donnell a rejoint le casting. Les libéraux se sont souvent affrontés avec les conservateurs Hasselbeck, mais ils semblaient avoir une amitié dans les coulisses.

C’est après un débat houleux entre O’Donnell et Hasselbeck que le premier a quitté la série. Elle était bouleversée que les producteurs aient fait un écran partagé des co-animateurs se disputant comme ils le font souvent maintenant dans les nouvelles du câble.

La femme drôle n’a duré qu’une saison sur le talk-show ABC et la saison suivante, Whoopi Goldberg l’a remplacée.

En 2019, le livre «Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of‘ The View ‘’a été publié dans lequel O’Donnell a fait des commentaires sur Hasselbeck. Elle a exprimé avoir «un peu le béguin» pour Hasselbeck qui n’était «nullement sexualisé».

Casting de la saison 10 de «The View» | Yolanda Perez / Walt Disney Television via .

“Écoutez, j’ai dit quand ils m’ont interviewé à ce sujet, ce n’était pas un béguin sexuel”, a expliqué O’Donnell sur Instagram Live. «Il y a tellement de gens sur qui j’ai le béguin, à commencer par Julie Andrews quand j’étais enfant, tout au long de la journée, Russell Brand – le béguin total pour ce mec. Cela ne veut pas dire que je veux coucher avec eux. Je pense que nous aurions tous dû apprendre par le scénario d’écrasement de Tom Cruise. Ça ne veut pas dire ça pour moi. Cela signifie simplement un béguin. “

Hasselbeck n’aimait pas savoir que O’Donnell avait ces sentiments envers elle. Quand elle est apparue sur Fox & Friends pour promouvoir son livre, elle a parlé du problème.

“Donc, je l’ai lu – je voudrais pouvoir dire que je ne l’ai pas fait, mais je l’ai lu”, a déclaré Hasselbeck. “J’ai immédiatement commencé à prier, parce que je me dis:” Comment vais-je gérer cela? “”

Il est sûr de dire qu’après cet échange, les anciens co-hôtes de View ne veulent plus rien avoir à faire les uns avec les autres.

Retour sur «The View»

Lorsque Hasselbeck est revenu au talk-show politique, il y a eu de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, la plupart négatives. L’un des plus remarquables est celui d’O’Donnell qui a réagi à un article écrit sur son ancien collègue.

“Oh mon dieu – pas encore – assez avec elle”, a tweeté O’Donnell. Quand un fan a demandé pourquoi ils avaient demandé à Hasselbeck de revenir à l’émission, elle a répondu par “aucune idée”.

Les fans ont lu le message d’O’Donnell sur Twitter et une vague de soutien est venue pour elle, soutenant son idée.

“Elisabeth est une Hassel que je ne veux pas revenir”, a déclaré un fan.

“C’est une mauvaise journée sur The View quand Meghan a le point le plus fort et le plus sensible”, a ajouté un spectateur.

«Je n’ai regardé The View que lorsque tu étais sur Rosie. Ne supporte pas [Elisabeth Hasselbeck]”, A commenté un autre fan.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).