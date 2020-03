Rosie O’Donnell va relancer un talk-show pour une collecte de fonds en ligne à Broadway

Il est temps de sortir les boules de Koosh du stockage: Rosie O’Donnell relance son talk-show de jour primé aux Emmy Awards pour une collecte de fonds d’une nuit seulement, parsemée d’étoiles, qui sera diffusée en ligne ce dimanche soir.

Selon la date limite de notre site sœur, la collecte de fonds sera diffusée en direct le dimanche 22 mars à 7 / 6c via Broadway.com et la chaîne YouTube de ce site, et proposera des interviews et des apparitions de Matthew Broderick, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Gloria Estefan, Billy Porter, Morgan Freeman et plus encore. Erich Bergen (Madame la Secrétaire) coproduira avec O’Donnell.

L’argent récolté servira à The Actors Fund, un organisme à but non lucratif qui soutient les artistes interprètes et les travailleurs des coulisses de l’industrie des arts et du divertissement – une industrie durement touchée par les fermetures et les fermetures mises en place pour lutter contre la pandémie mondiale de coronavirus. .

«Tous ceux qui me connaissent savent que Broadway a été l’une des lumières les plus brillantes de ma vie depuis que j’étais petite», a déclaré O’Donnell dans un communiqué. «Il a également été l’élément vital de New York pour la génération après génération. Après tout, Broadway a donné au monde, maintenant – en cette période de grand besoin – c’est à notre tour de donner quelque chose en retour. Il n’y a pas de meilleur moyen de soutenir cette communauté que via The Actors Fund. Et, avec une programmation comme celle-ci, je vous mets au défi de ne pas vous connecter. »

Talk-show de jour d’O’Donnell Le Rosie O’Donnell Show a fait ses débuts en 1996 et est devenu un phénomène de la culture pop, remportant cinq Daymy Emmys pour Outstanding Talk Show. L’émission s’est terminée sur une saison syndiquée de six saisons en 2002. Le leader du groupe house d’O’Donnell, John McDaniel, sera également de retour pour la reprise d’une nuit seulement.